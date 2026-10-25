Ưu tiên nguồn lực, tạo đột phá phát triển giáo dục

Chiều 25/10, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, làm trưởng đoàn, làm việc với Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai và các chính sách hỗ trợ người học, phát triển đội ngũ nhà giáo, bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học. Mỗi năm học, thành phố dành gần 800 tỷ đồng thực hiện các chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục, trong đó kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa gần 62 tỷ đồng. Các chính sách về sữa học đường, hỗ trợ đi lại và giáo dục hòa nhập góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 52,28%, cấp trung học phổ thông đạt 50%. Thành phố lựa chọn 92 cơ sở giáo dục xây dựng mô hình điểm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, chú trọng hỗ trợ học sinh chưa đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình, củng cố kiến thức, phát triển năng khiếu và rèn luyện kỹ năng sống.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ninh báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu đội ngũ theo môn học và địa bàn chưa được khắc phục triệt để. Điều kiện tổ chức dạy học thực hành và năng lực triển khai dạy học tích hợp giữa các cơ sở giáo dục còn chưa đồng đều, ảnh hưởng đến việc đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Từ thực tiễn triển khai, Sở GD&ĐT kiến nghị với Đoàn khảo sát về việc tăng cường giám sát việc bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quan tâm chính sách về sách giáo khoa, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; phát triển đội ngũ nhà giáo gắn với phân cấp quản lý.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, làm khảo sát thực tế tình hình tổ chức dạy học, sắp xếp trường, lớp tại điểm trường chính Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Dương, phường Hoành Bồ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực của Quảng Ninh đối với giáo dục và đào tạo, nhất là các chính sách đặc thù, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh.

Các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc được Đoàn khảo sát tổng hợp đầy đủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và hoạt động giám sát trong thời gian tới.

Đoàn khảo sát thực tế khu vực nội trú, điểm trường khu Cài, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Dương, phường Hoành Bồ.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc , Đoàn đã khảo sát thực tế tình hình tổ chức dạy học, sắp xếp trường, lớp tại điểm trường chính và điểm trường khu Cài thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Dương, phường Hoành Bồ.