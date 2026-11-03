Ươm mầm tri thức nơi biên cương tổ quốc

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để mọi người học có cơ hội phát triển. Tại Quảng Ninh, tinh thần đó được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và giải pháp trên phạm vi toàn thành phố. Trong đó, giáo dục vùng cao, biên giới là một lĩnh vực được quan tâm đầu tư, xuất phát từ những khó khăn về địa hình, giao thông, điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh kinh tế của nhiều gia đình, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của trẻ em.