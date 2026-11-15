"Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động đào tạo giáo viên"

Trong những năm qua, công tác đào tạo sư phạm luôn được xác định là một trong những trụ cột cốt lõi và có bề dày truyền thống lịch sử của Trường Đại học Hạ Long. Nhờ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất đồng bộ cùng các chính sách thu hút, hỗ trợ người học đặc thù của thành phố, sinh viên sư phạm luôn được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện cả về tri thức, đạo đức nhà giáo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng giáo viên chất lượng cho hệ thống giáo dục trong và ngoài thành phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng nhà trường, về vấn đề này.

-Xin Tiến sĩ cho biết tình hình đào tạo các nhóm ngành sư phạm của nhà trường trong thời gian vừa qua?

+ Trường Đại học Hạ Long có truyền thống gần 70 năm đào tạo sư phạm từ tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh. Đào tạo giáo viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cũng là trách nhiệm của nhà trường với thành phố Quảng Ninh và xã hội. Chính vì vậy, nhà trường luôn tập trung các điều kiện tốt nhất cho đào tạo sư phạm như: Đội ngũ được lựa chọn có trình độ cao, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, thường xuyên cập nhật thực tế phổ thông, công nghệ hiện đại và không ngừng phát triển chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; xây dựng hệ thống thực hành, thực tập đầy đủ, đa dạng.

Hiện tại, bên trong Trường Đại học Hạ Long có Trường Mẫu giáo THSP, Trường Tiểu học, THCS, THPT THSP phục vụ rất hiệu quả việc tổ chức thực hành, thực tập của sinh viên sư phạm. Bên cạnh đó, Trường còn hợp tác chặt chẽ với các trường mầm non, phổ thông chất lượng trên toàn thành phố và một số cơ sở giáo dục chất lượng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan để mở rộng cơ hội thực tế, phát triển chuyên môn nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm. Chương trình đào tạo các ngành sư phạm của Trường dành thời lượng đáng kể cho rèn luyện nghiệp vụ, phát triển năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, thường xuyên cập nhật, hiện đại hóa chương trình theo hướng toàn diện.

Từ các điều kiện trên, kết quả đào tạo các ngành sư phạm trong những năm vừa qua đạt nhiều thành tích tốt. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi chiếm trên 90%, tỷ lệ có việc làm trên 95% ngay sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, 100% sinh viên được hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ theo quy định.

Tóm lại, công tác đào tạo các ngành sư phạm của nhà trường luôn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng để cung cấp cho xã hội những sinh viên tốt nghiệp giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có phẩm chất, ý thức tốt.

- Sứ mệnh, tầm nhìn trong đào tạo nhóm ngành sư phạm của nhà trường cụ thể là gì thưa Tiến sĩ?

+ Sứ mạng, tầm nhìn trong đào tạo nhóm ngành sư phạm là đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục có phẩm chất, năng lực, tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời tổ chức nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và các lĩnh vực liên ngành như: Văn học, Báo chí, Truyền thông tại Quảng Ninh, khu vực Đông Bắc và cả nước. Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm còn mang trong mình sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới thông qua hoạt động giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho người nước ngoài - một bước đi thể hiện tầm nhìn hội nhập và cam kết đồng hành cùng giáo dục toàn cầu.

Tầm nhìn đến năm 2035, Khoa Sư phạm phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu và tư vấn giáo dục có uy tín trong cả nước, đặc biệt ở các lĩnh vực Giáo dục Mầm non - Tiểu học - THCS, THPT và ngôn ngữ - truyền thông. Khoa là địa chỉ tin cậy trong phát triển nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, từng bước hội nhập sâu rộng vào không gian học thuật quốc gia và khu vực. Ngoài ra, Khoa cũng định hướng phát triển trở thành trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại khu vực Đông Bắc, đóng vai trò như một nhịp cầu văn hóa, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới thông qua giáo dục ngôn ngữ.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường trò chuyện với sinh viên ngành văn, báo chí, truyền thông thuộc Khoa Sư phạm.

- Thưa Tiến sĩ, nhà trường đã có những khảo sát đánh giá ra sao về vấn đề việc làm của sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, khả năng đáp ứng nhu cầu công việc và phát triển trong môi trường giáo dục hiện đại?

+ Việc khảo sát đánh giá việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học là việc làm thường xuyên thực hiện hằng năm của nhà trường đối với tất cả sinh viên trong đó có sinh viên sư phạm. Các thông tin thu được từ việc khảo sát, đánh giá là cơ sở để nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo, mở rộng quy mô tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu và yêu cầu của xã hội.

Đối với sinh viên sư phạm, tới thời điểm hiện tại nhà trường mới có 2 khóa sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường thuộc hai chuyên ngành GDTH và GDMN. Ngay từ khóa đầu tiên ra trường, nhà trường đã tiến hành khảo sát đánh giá tình hình việc làm của sinh viên để làm cơ sở kiểm định công tác đào tạo. Trên 90% sinh viên tốt nghiệp đã đi làm đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp 3 tháng, hầu hết sinh viên đáp ứng tốt nhu cầu công việc, chủ động và có khả năng tự học để phát triển trong môi trường giáo dục hiện đại.

- Được biết, nhà trường đã có chủ trương đưa sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp về các xã miền núi dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn thành phố. Tiến sĩ có thể chia sẻ câu chuyện này?

+ Tháng 7/2025, khi khóa đầu tiên sinh viên sư phạm hệ đại học GDMN và GDTH của nhà trường tốt nghiệp, ngay sau đó nhà trường đã phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai chủ trương đưa sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp về các xã miền núi dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở thống kê nhu cầu giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, nhà trường cùng với Sở Nội vụ tổ chức gặp mặt sinh viên sư phạm đã tốt nghiệp.

Tại buổi làm việc với nhà trường, Sở Nội vụ đã cung cấp thông tin về nhu cầu giáo viên, chế độ chính sách, tạo động lực để sinh viên tình nguyện về công tác tại các vùng khó. Ngay tại buổi làm việc, hơn 30 sinh viên đã tình nguyện về công tác tại các xã miền núi dân tộc thiểu số khó khăn như xã: Kỳ Thượng, Thống Nhất, Quảng La, Hải Sơn, Lương Minh và đảo Vĩnh Thực... góp phần đảm bảo nguồn giáo viên cho năm học mới. Đây là một chủ trương tốt cần được duy trì làm thường xuyên, tạo cầu nối giữa nhà trường, sinh viên và nhà tuyển dụng, góp phần điều phối giáo viên, giảm được tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ trên địa bàn thành phố.

Chương trình chào mừng tân sinh viên khóa 12 khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long.

- Trong thời gian tới, đối với các ngành sư phạm, nhà trường có kế hoạch mở rộng quy mô đào tạo hay mở những mã ngành mới như thế nào, thưa Tiến sĩ?

+ Đối với các ngành sư phạm, việc mở rộng quy mô đào tạo hiện nay đang hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu giáo viên của thành phố, vì vậy nhà trường rất mong muốn có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Sở GD&ĐT trong công tác đào tạo giáo viên để có một chính sách phù hợp cho công tác phát triển quy mô đào tạo các ngành sư phạm truyền thống của nhà trường. Bên cạnh đó nhà trường cũng có kế hoạch mở những mã ngành mới phù hợp với nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông như giáo viên dạy công nghệ, STEM, tiếng Anh...

- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tiến sĩ có nhắn gửi gì đến đội ngũ giảng viên, giáo viên và giáo sinh sư phạm đã và đang gắn bó với nhà trường?

+ Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt tập thể lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi đến toàn thể đội ngũ giảng viên, giáo viên và giáo sinh sư phạm đã và đang gắn bó với nhà trường lời cảm ơn chân thành. Chúng tôi luôn trân trọng từng cố gắng, phấn đấu và thành tựu của đội ngũ thầy cô cũng như của các em sinh viên vì sự lớn mạnh chung của nhà trường và của ngành sư phạm. Chúng tôi cam kết luôn ủng hộ, tiếp tục đầu tư trang bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức tốt hoạt động đào tạo và phát triển chuyên môn học thuật, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cho hoạt động đào tạo nói chung, đặc biệt là khối các ngành đào tạo giáo viên.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), nghề dạy học đang đứng trước những thay đổi sâu sắc, đặt ra yêu cầu mới đối với mỗi nhà giáo. Tôi mong rằng, các thầy cô giáo và các em giáo sinh sư phạm sẽ luôn giữ vững tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, đồng thời không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy và chủ động làm chủ công nghệ, đặc biệt là ứng dụng AI trong giáo dục. Chúng ta cần nhận thức rằng, AI có thể hỗ trợ truyền đạt tri thức, nhưng không thể thay thế vai trò của người thầy trong việc truyền cảm hứng, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng cho người học. Vì vậy, mỗi thầy cô và các em giáo sinh cần chuẩn bị cho mình những năng lực mới để thích ứng, phát triển và thực hiện tốt sứ mệnh cao quý của nghề giáo trong thời đại mới.

Qua đây, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin kính chúc các thế hệ nhà giáo đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người của Trường Đại học Hạ Long, các em giáo sinh lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!