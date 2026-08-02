Tuổi trẻ thi đua sáng tạo, chuyển đổi số

Từ những sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc đến các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số, tuổi trẻ Quảng Ninh đang phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động làm chủ công nghệ, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Dự án “AI Care - Trợ lý khách hàng thông minh” của Đoàn Bưu điện tỉnh được đăng tải, giới thiệu trên fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Quảng Ninh.

Những ngày này, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đang sôi nổi, khẩn trương hoàn thiện các đề tài, sáng kiến để tham gia vòng chung khảo cuộc thi chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ UBND tỉnh sáng tạo trong kỷ nguyên số”. Mỗi đơn vị lựa chọn một hướng đi riêng, song điểm chung là đều mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số vào thực tiễn, hướng tới nâng cao chất lượng công tác, thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Tiêu biểu như: Đoàn Thuế tỉnh với đề tài “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế của Thuế tỉnh Quảng Ninh”; Đoàn Bưu điện tỉnh với dự án “AI Care - Trợ lý khách hàng thông minh”; Đoàn Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh với đề tài “Ứng dụng trợ lý ảo AI trong giảng dạy kỹ năng speaking tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng”; Đoàn Trường Đại học Hạ Long xây dựng “QN SmartGuide AI - Trợ lý du lịch thông minh Quảng Ninh”...

Anh Bùi Thế Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh, chia sẻ: Với dự án “AI Care - Trợ lý khách hàng thông minh” việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp chúng tôi phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu khách hàng tốt hơn để đưa ra những gợi ý phù hợp trong chăm sóc và tương tác với khách hàng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Đoàn phường Tuần Châu phối hợp với Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử triển khai Không gian trải nghiệm "Check-in Di sản số" hưởng ứng chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh".

Cùng với đó, chiến dịch số “Tôi yêu Quảng Ninh” do Tỉnh Đoàn phát động cũng đang lan tỏa sâu rộng nhận được sự hưởng ứng của ĐVTN toàn tỉnh. Chiến dịch nhằm khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới để sáng tạo những sản phẩm gần gũi, hấp dẫn, có sức lan tỏa. Từ đó, đa dạng phương thức quảng bá hình ảnh đẹp về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người và những thành tựu phát triển của Quảng Ninh đến gần hơn với đông đảo người dân, du khách, bạn bè trong và ngoài nước trên các nền tảng số.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ không dừng lại ở những ý tưởng, sáng kiến trong cơ quan, đơn vị mà còn được thể hiện rõ qua các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh hoạt động đồng hành cùng người dân trong sử dụng các nền tảng, tiện ích số phục vụ đời sống.

Theo đó, tháng 6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, huy động ĐVTN trở thành lực lượng nòng cốt đồng hành cùng chính quyền và lực lượng công an địa phương đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Bên cạnh duy trì các đội hình thanh niên thường trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, ĐVTN còn trực tiếp đến khu dân cư, nhà văn hóa, chợ dân sinh, trường học, khu công nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác các tiện ích số phục vụ cuộc sống.

ĐVTN Đội hình thanh niên tình nguyện phường Hà Tu hỗ trợ người dân sử dụng máy Kiosk tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường.

Sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh thành lập và duy trì 120 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 3.250 lượt cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia. Các đội hình đã trực tiếp hỗ trợ trên 85.000 lượt người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và tiện ích số; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn gần 135.000 lượt người về tài khoản định danh điện tử VNeID và các tiện ích số thiết yếu.

Nếu “Mùa hè số cùng VNeID” tập trung đưa các tiện ích số đến gần người dân thì phong trào “Bình dân học vụ số” hướng tới mục tiêu bền vững hơn là hình thành kỹ năng và thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày. Trong 7 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức trên 450 lớp “Bình dân học vụ số”, thu hút gần 125.000 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai chuyên đề tập huấn về “Nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn trên không gian mạng trong tình hình mới” cho ĐVTN.

Đáng chú ý, mô hình “Mỗi nhà văn hóa khu dân cư là một điểm tuyên truyền Bình dân học vụ số” đã đưa kỹ năng số đến gần người dân hơn. Từ những không gian sinh hoạt quen thuộc, nhà văn hóa trở thành “lớp học số”, nơi ĐVTN tận tình hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, ứng dụng AI, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Nội dung được linh hoạt theo từng nhóm đối tượng, từ hỗ trợ thanh thiếu nhi sử dụng công nghệ an toàn đến hướng dẫn người cao tuổi, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về kỹ năng số. Qua đó, giúp người dân hình thành kỹ năng số, thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống, đồng thời không ngừng khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.