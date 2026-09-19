Người thợ giỏi trên những đường lò Than Hạ Long

Hơn 20 năm gắn bó với Công ty Than Hạ Long - TKV, thợ lò Phạm Văn Tưởng, Phân xưởng Khai thác 9, không chỉ là công nhân có tay nghề cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tích cực phát huy sáng kiến, hỗ trợ đồng nghiệp và tận tình truyền nghề cho thế hệ thợ trẻ.

Anh Phạm Văn Tưởng (bên trái) kiểm tra áp lực cột giá, căn chỉnh xà giá tại lò chợ IV-10-1.2.

Trưởng thành từ thực tiễn sản xuất dưới lò, anh Tưởng luôn xác định tay nghề phải đi đôi với kỷ luật và ý thức an toàn. Trong mỗi ca làm việc, anh chủ động kiểm tra điều kiện sản xuất, thiết bị, dụng cụ; tuân thủ nghiêm quy trình, quy phạm kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với đồng đội. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm giúp anh làm chủ công việc, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì sản xuất an toàn, ổn định.

Không bằng lòng với những cách làm quen thuộc, anh thường xuyên quan sát, tìm tòi và đề xuất giải pháp cải tiến từ thực tế sản xuất. Tiêu biểu là sáng kiến nâng cao năng lực vận tải than tại các lò chợ IV-10-2.1 và IV-10-1.2 thuộc Phân xưởng Khai thác 8 và Phân xưởng Khai thác 9. Sáng kiến được áp dụng đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì nhịp độ sản xuất, giảm thao tác thủ công, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Quản đốc Phân xưởng Khai thác 9 Trần Quang Tiền nhận xét: "Anh Phạm Văn Tưởng là một trong những thợ lò có tay nghề cao của đơn vị, luôn gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ làm tốt phần việc được giao, anh còn gần gũi, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, nhất là công nhân trẻ, từ hướng dẫn thao tác kỹ thuật đến chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống dưới hầm lò".

Phát huy tinh thần trách nhiệm với tập thể, trong giai đoạn 2021-2025, anh Tưởng trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp 12 công nhân thợ lò. Anh tận tình truyền đạt kỹ năng chuyên môn, thao tác kỹ thuật, quy trình sản xuất và quy phạm an toàn, giúp công nhân trẻ từng bước nâng cao tay nghề, hình thành tác phong làm việc kỷ luật, chủ động và an toàn.

Anh Phạm Văn Tưởng chia sẻ: “Giúp công nhân trẻ sớm vững nghề cũng là góp phần bảo đảm an toàn cho cả tập thể. Trong hầm lò, công việc của mỗi người luôn gắn với đồng đội, vì vậy ai cũng phải nắm chắc kỹ thuật, tuân thủ quy trình và có trách nhiệm với công việc chung. Là đảng viên, tôi luôn xác định phải gương mẫu từ những việc làm hằng ngày, đặt an toàn lên hàng đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần bền bỉ, trách nhiệm và không ngừng học hỏi, năm 2025, anh Phạm Văn Tưởng được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tổng thu nhập đạt 420 triệu đồng, thuộc nhóm thợ lò có thu nhập cao của Công ty.

Hơn 20 năm bám lò, bám việc, anh Tưởng đã khẳng định bản lĩnh, tay nghề và tinh thần sáng tạo của người thợ mỏ. Những đóng góp trong sản xuất, sáng kiến cải tiến và truyền nghề cho công nhân trẻ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn góp phần lan tỏa phẩm chất người thợ mỏ “Kỷ luật và Đồng tâm” trong Công ty Than Hạ Long - TKV.