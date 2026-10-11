“Người lao động 4.0”

Công nghệ đang làm thay đổi cách người lao động làm việc, cùng với máy móc, thiết bị hiện đại, người lao động Quảng Ninh đã chủ động nâng kỹ năng, làm chủ công nghệ, tìm tòi sáng kiến, cải tiến để nâng năng suất, chất lượng và an toàn.

Anh Vũ Đức Huấn, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác EVA Quảng Ninh, không ngừng học tập để làm chủ thiết bị.

Hưởng ứng Chương trình “Người lao động 4.0”, Công đoàn Công ty Than Dương Huy hướng hoạt động thi đua vào từng vị trí sản xuất, khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, làm chủ thiết bị, phát huy sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Qua thực tiễn lao động, những công nhân giỏi nghề, có cách làm hiệu quả, góp phần nâng năng suất và bảo đảm an toàn được phát hiện, lan tỏa trong đơn vị.

Một trong những người thợ thể hiện rõ tinh thần ấy là anh Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Khai thác Than 5. Trưởng thành từ công nhân trực tiếp sản xuất, anh hiểu từng vị trí việc làm, những khó khăn và nguy cơ có thể phát sinh dưới hầm lò. Kinh nghiệm ấy không khiến anh bằng lòng với cách làm cũ. Anh thường quan sát, tìm những điểm chưa hợp lý để cải tiến. Từ thực tế sản xuất, anh nắm bắt công nghệ và đặc biệt còn cải tiến được chúng. Anh Dần đề xuất thay đổi thiết kế ống cao áp bằng ống thép tròn D21, giúp tiết kiệm vật tư, tăng năng suất, làm lợi hơn 50 triệu đồng. Một sáng kiến khác của anh là sử dụng thang thay hệ thống dầm nền trong lò thượng vừa cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ tai nạn, vừa làm lợi gần 82 triệu đồng.

Anh Dần chia sẻ: “Máy móc, công nghệ thay đổi thì người thợ cũng phải thay đổi cách làm, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ. Tôi luôn quan sát từ thực tế mỗi ca sản xuất, chỗ nào còn bất hợp lý thì cùng anh em tìm cách cải tiến, vừa nâng năng suất vừa giảm rủi ro. Mình làm chủ được nghề rồi thì còn phải truyền kinh nghiệm, kỹ năng cho thợ trẻ để cả tổ cùng tiến lên”.

Anh Nguyễn Quốc Dần (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện cùng đồng nghiệp trong giờ giải lao.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác EVA Quảng Ninh, yêu cầu nâng cao kỹ năng càng rõ khi người lao động thường xuyên tiếp cận máy móc, thiết bị có độ chính xác cao. Doanh nghiệp chú trọng đào tạo, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận công nghệ, còn mỗi người phải chủ động học hỏi để có thể vận hành và khai thác hiệu quả thiết bị. Kỹ thuật viên Vũ Đức Huấn đã bắt nhịp với sản xuất hiện đại bằng cách học để theo kịp công nghệ. Những ngày đầu tiếp cận máy móc có yêu cầu kỹ thuật, độ chính xác cao, anh Huấn gặp khó khăn trong thao tác và điều chỉnh thiết bị. Công ty cử anh tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay anh đã thành thạo vận hành máy, điều chỉnh thông số kỹ thuật phù hợp với từng sản phẩm.

Anh Huấn chia sẻ: “Thiết bị càng hiện đại, độ chính xác càng cao thì người vận hành càng phải hiểu máy chứ không chỉ dừng ở biết thao tác. Ngoài các khóa đào tạo, tôi tự đọc tài liệu, trao đổi với chuyên gia và ghi lại những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành để tìm cách xử lý. Học liên tục giúp tôi từ chỗ còn bỡ ngỡ có thể làm chủ thiết bị, chủ động điều chỉnh thông số phù hợp với từng sản phẩm”.

Theo anh Vũ Hoài Nam, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác EVA Quảng Ninh: Tại doanh nghiệp, tinh thần "Người lao động 4.0" gắn trực tiếp với từng vị trí việc làm. Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động học nghề, tiếp cận thiết bị mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, kèm cặp đồng nghiệp và nhân rộng những cách làm mang lại năng suất, chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Vừa qua, LĐLĐ thành phố đã triển khai Chương trình “Người lao động 4.0” với chủ đề “Giỏi nghề - Sáng tạo - Vươn lên - Trách nhiệm” gắn với phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt”, chú trọng khả năng thích ứng, làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của người lao động. Từ hoạt động truyền thông, điều quan trọng hơn là đưa tinh thần “Người lao động 4.0” vào thực tiễn lao động, sản xuất tại cơ sở. Các cấp công đoàn tập trung phát hiện những công nhân giỏi nghề, có sáng kiến, cải tiến, ứng dụng công nghệ; khuyến khích người lao động học tập, nâng cao kỹ năng, thích ứng với yêu cầu mới. Đồng thời hướng sự quan tâm tới những người có khả năng vượt khó, làm chủ công nghệ, đóng góp cho tập thể và tạo ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp.