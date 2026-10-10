Hơn 9.100 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm

Sáng 10/10, UBND phường Bãi Cháy và Tuần Châu phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Quảng Ninh tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, với chủ đề “Kết nối người lao động với doanh nghiệp - Chung tay phát triển kinh tế - xã hội”.

Đại diện lãnh đạo phường Bãi Cháy, Tuần Châu và Trung tâm Dịch vụ việc làm ký kết phối hợp về kết nối cung cầu lao động.

Ngày hội việc làm thu hút 27 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng ở 145 vị trí, cung cấp hơn 9.100 chỉ tiêu lao động thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thương mại. Sự kiện tạo điều kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, trình độ và nhu cầu; đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động tuyển chọn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy kiểm tra công tác tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Tại Ngày hội việc làm, UBND phường Bãi Cháy, Tuần Châu đã ký kết phối hợp về kết nối cung cầu lao động với Trung tâm Dịch vụ việc làm và đại diện các doanh nghiệp. Đây không chỉ là cơ hội để người lao động được tư vấn, định hướng và tiếp cận trực tiếp công việc phù hợp, mà còn là dịp để doanh nghiệp chủ động tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển sản xuất. Qua đó, giúp chính quyền địa phương hoạn thiện mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả an sinh xã hội.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại Ngày hội việc làm.

Theo kế hoạch, chương trình kỳ vọng tư vấn, hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 1.700 lượt lao động trên địa bàn hai phường, góp phần cùng thành phố Quảng Ninh thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 30.000 lượt người trong năm 2026. Qua đó, hỗ trợ người lao động ổn định thu nhập, cải thiện đời sống, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

