Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 11)

Tiếp nối phần trước, Trung bước vào một nhiệm vụ tuyệt mật với mật danh Z001. Trên những chiếc xe không biển số, anh cùng đồng đội hành quân trong điều kiện căng thẳng, luôn phải giữ bí mật tuyệt đối và sẵn sàng đối mặt với mìn, biệt kích cùng những tình huống bất ngờ trên đường. Sau nhiều ngày liên tục căng mình làm nhiệm vụ, Trung đã đưa chiếc hộp bí mật đến đúng nơi an toàn và hoàn thành thử thách đặc biệt được giao.

Nhưng trên đường trở lại đơn vị, khi trong lòng đang tràn đầy hy vọng về ngày chiến thắng và phút trở về bên mẹ, Trung bất ngờ trúng bom trên cầu phao sông Sêrêpôk. Tỉnh lại sau hơn hai tuần hôn mê, anh phải đối diện với những thương tật nặng nề và cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời người lính. Giữa những ngày tưởng như không còn đủ sức bước tiếp, tình đồng đội và sự chăm sóc tận tình của những người lính quân y trở thành điểm tựa giúp Trung từng bước đối diện với sự thật và tìm lại ý chí sống.