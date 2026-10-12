Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 12)

Tiếp nối phần trước, sau những ngày chìm trong đau đớn và tuyệt vọng vì thương tật, Trung dần bình tâm trở lại nhờ sự tận tình của Ba Thu, tình đồng đội và sự chân thành của đồng bào Tây Nguyên.

Trên đường ra Bắc điều trị, Trung chứng kiến những đoàn quân hối hả tiến về chiến trường và rồi vỡ òa trong thời khắc đất nước hoàn toàn giải phóng. Nhưng giữa niềm vui chung, người thương binh Trường Sơn lại mang trong lòng những nỗi niềm riêng: nỗi nhớ mẹ, mặc cảm về thương tật và lời hẹn với Út Tươi. Tại Quân y viện 108, trước những ca phẫu thuật và cuộc giám định thương tật, Trung tiếp tục phải học cách đối diện với chính mình và lựa chọn cách bước tiếp trong những ngày hòa bình đầu tiên.