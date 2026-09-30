Bứt phá tăng trưởng GRDP, tạo đà chặng đường mới

9 tháng năm 2026, GRDP thành phố Quảng Ninh tăng 12,54%, riêng quý III tăng 15,04%, dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức bật của nền kinh tế thành phố trong giai đoạn phát triển mới, khi các động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư, thương mại, dịch vụ và du lịch cùng gia tăng. Đáng chú ý, đà tăng trưởng được duy trì qua từng quý, cho thấy những động lực được tập trung thúc đẩy từ đầu năm đang phát huy hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và mở rộng không gian phát triển trong những năm tới.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt với thành phố Quảng Ninh - năm đầu nhiệm kỳ 2026-2030, năm thành phố chuyển bước sang không gian phát triển mới. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong điều hành kinh tế địa phương không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu của một năm, mà phải kiến tạo nền tảng giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Thu Chung

Ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đã tập trung cao độ thực hiện chủ đề công tác năm 2026 “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”. Việc tổ chức thực hiện được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp gắn với từng lĩnh vực và từng cấp, từng ngành. Đáng chú ý, thành phố thường xuyên chỉ đạo rà soát, cập nhật và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, bám sát yêu cầu của Trung ương và diễn biến thực tế của nền kinh tế.

Ngay đầu năm, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 12,5%, sau đó điều chỉnh lên trên 13% phù hợp với diễn biến thực tế. Tại kịch bản điều chỉnh tháng 6/2026, thành phố xác định tăng trưởng quý III ở mức 15,48%, phấn đấu 9 tháng đạt 12,56% và cả năm đạt 13,21%.

Các đại biểu thực hiện nhấn nút khởi công Dự án cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng (phường Việt Hưng).

Để đạt chỉ tiêu đề ra, thành phố đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố thành chương trình, kế hoạch công tác; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Đặc biệt, với các nhiệm vụ đề ra, thành phố không chờ đến cuối kỳ mới đánh giá kết quả mà các ngành, lĩnh vực, từng nhóm nhiệm vụ được rà soát thường xuyên. Những chỉ tiêu có khả năng tăng cao được tiếp tục thúc đẩy, những lĩnh vực đạt thấp hơn kịch bản đều được xác định nguyên nhân và tập trung xử lý. Đây cũng là cơ sở để các ngành, địa phương nhận diện những chỉ tiêu còn thấp, tập trung xử lý ngay trong năm.

Cùng với việc theo sát kịch bản tăng trưởng của năm, thành phố đồng thời chuẩn bị những định hướng dài hạn cho nền kinh tế. Nhiều đề án chiến lược được xây dựng, như: Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới; Đề án phát triển kinh tế đô thị; các đề án về kinh tế di sản, du lịch đêm, công nghiệp văn hóa, bảo vệ và khai thác giá trị di sản Hạ Long - Yên Tử, Bái Tử Long, hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng...

Định hướng mới được đặt trên các trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế biển hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo thêm các động lực tăng trưởng mới, đồng thời nâng chất lượng các động lực truyền thống.

Tổ công tác số 2 Thành ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tại đặc khu Vân Đồn.

Bên cạnh đó, các quy hoạch được thành phố rà soát, hoàn thiện theo hướng liên kết không gian biển, đảo, biên giới, di sản và đô thị; các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu vực động lực được đặt trong tổng thể phát triển chung.

Thành phố tăng cường làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhất là những ngành, lĩnh vực có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. Các cuộc làm việc chuyên đề được tổ chức để nắm tình hình sản xuất, đơn hàng, thị trường, lao động, thủ tục đầu tư và những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải. Từ đó, những nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo để xử lý.

Tinh thần này Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đã nhấn mạnh tại hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp giữa tháng 9:

Không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; việc gì đã rõ thì giải quyết ngay, việc gì chưa rõ thì chủ động hướng dẫn, việc gì vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo.

Với các dự án chậm triển khai, thành phố cũng chuyển từ rà soát sang phân loại từng trường hợp. Trong tổng số 198 dự án chậm tiến độ, đến nay 151 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc; 47 dự án đã hoàn thành rà soát pháp lý và đề xuất hướng giải quyết. Riêng 69/69 dự án trên Hệ thống 751 đã hoàn thành rà soát pháp lý và xác định hướng xử lý. Cách làm này tạo chuyển động ngay ở những dự án vốn bị đình trệ trong thời gian dài. Với các dự án trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng được đưa vào nhóm nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo.

Đến tháng 9, toàn thành phố có 32 dự án đang thực hiện GPMB với tổng diện tích trên 9.441ha, diện tích đã hoàn thành GPMB đạt gần 6.100ha (tương đương 64,44%), một con số không hề nhỏ đối với lĩnh vực luôn có nhiều phức tạp và phát sinh vướng mắc.

Một trong những dấu ấn rõ nét trong 9 tháng là dòng vốn đầu tư tiếp tục được đưa vào nền kinh tế của Quảng Ninh với quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước đạt khoảng 225.572 tỷ đồng, với 78 dự án mới và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn. Riêng quý III, có 26 dự án mới với tổng vốn đăng ký khoảng 108.384 tỷ đồng. Cùng với đó, 45 dự án ngoài ngân sách đã được triển khai, với tổng vốn theo kế hoạch năm khoảng 81.903 tỷ đồng.

Ngày 30/6, Quảng Ninh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Ảnh: Đỗ Phương

Thành phố thu hút trên 1,314 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong 9 tháng. Trong đó, 26 dự án cấp mới có tổng vốn 659,68 triệu USD; 21 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 654,66 triệu USD.

Trong 9 tháng, 12/12 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo theo kế hoạch đã đi vào sản xuất, kinh doanh. Nhiều sản phẩm đạt và vượt kịch bản như xi măng tăng 42,41%, dầu thực vật tăng 21,09%, sợi bông cotton tăng 22,31%, loa và tai nghe tăng 45,15%, ô tô tăng 73,8% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp sản xuất sợi dệt trong khu công nghiệp Hải Hà.

Những con số này cho thấy động lực tăng trưởng của Quảng Ninh đang ngày càng gắn với năng lực sản xuất công nghiệp mới, thay vì chỉ dựa vào các ngành truyền thống. Các dự án của Foxconn, Yaskawa, TCL-CSOT, Autoliv, Castem, GSD, Intelligent Safety... lần lượt bước vào giai đoạn sản xuất, hình thành thêm năng lực sản xuất thực tế cho nền kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Huy, đại diện Công ty TNHH Năng lượng và linh kiện EV Foxconn Việt Nam (KCN Amata), cho biết: Quy mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ xử lý thủ tục, khả năng cập nhật chính sách và tính ổn định của môi trường đầu tư, kinh doanh. Sự hỗ trợ của thành phố và các cơ quan chức năng, nhất là trong hướng dẫn thủ tục xuất, nhập khẩu, quy định về xuất xứ hàng hóa và cập nhật chính sách tại các thị trường giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, thực hiện đơn hàng và mở rộng thị trường.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho các nhà đầu tư, tháng 8/2026.

Cùng với những dự án đã đi vào hoạt động, hàng loạt dự án công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế được đẩy nhanh tiến độ. VSIP Quảng Yên, Liên Hòa, Bạch Đằng II, Đông Bắc sân bay Vân Đồn... đang từng bước hình thành những không gian sản xuất mới.

Không chỉ FDI, dòng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách cũng đang tạo dư địa lớn cho tăng trưởng. Báo cáo của UBND thành phố cho thấy 9 tháng đã thu hút khoảng 225.572 tỷ đồng, gồm 78 dự án cấp mới và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 97.948 tỷ đồng (tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2025).

Đầu tư công tiếp tục được sử dụng theo hướng dẫn dắt. Đến hết quý III, dự kiến giải ngân 16.342 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu giải ngân quý III và khoảng 84% chỉ tiêu cả năm. Tỷ lệ giải ngân 9 tháng khoảng 76% (cao hơn đáng kể so với mức 48% cùng kỳ năm 2025).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố tại Quảng trường 30/10 thu hút khoảng 100.000 người dân và du khách, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực.

Cũng trong 9 tháng, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt, tăng 28%. Doanh thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt khoảng 26.900 tỷ đồng, tăng 31,8%; vận tải hành khách tăng 27,35%.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho rằng: Tăng trưởng du lịch đang được tạo ra không chỉ bằng việc tăng số lượng khách, mà là mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và nâng giá trị chi tiêu. 9 tháng, Quảng Ninh tổ chức 286 sự kiện, hoạt động kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch, trong đó có nhiều sự kiện cấp quốc gia, quốc tế; đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách, bổ sung thêm các cơ sở lưu trú, tàu du lịch và sản phẩm mới...

Dây chuyền chế biến hàu ở Công ty CP Thuỷ sản BNA Ba Chẽ (xã Ba Chẽ).

Trong 9 tháng năm 2026, nông nghiệp Quảng Ninh tiếp tục đạt kết quả ấn tượng khi giá trị gia tăng của ngành vượt qua con số 4%. Riêng quý III, nông nghiệp Quảng Ninh đạt mục tiêu tăng trưởng trên 6%, mức rất cao trong nhiều năm qua.

Theo kịch bản được UBND thành phố xây dựng trước đó, để đạt mức tăng trưởng cả năm 13,21%, quý IV cần đạt mức tăng trưởng cao.

Ngày 29/9, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” với mục tiêu: Tăng trưởng GRDP trên 13%, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng, thu NSNN trên 100.000 tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao và thành lập mới 2.500 doanh nghiệp.

Hạ tầng giao thông của thành phố Quảng Ninh ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Đỗ Phương

Theo đó, thành phố xác định tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất, nhập khẩu và logistics. Đồng thời, xử lý các dự án chậm tiến độ với quan điểm điều hành là dự án đã được tháo gỡ phải chuyển sang triển khai thực tế, tạo việc làm, tạo sản phẩm và đóng góp ngân sách, không dừng ở việc hoàn thành thủ tục. Đây cũng là cách để biến nguồn lực “đang nằm trên giấy” thành năng lực tăng trưởng thực tế.

Du khách tàu biển đến tham quan thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Trong quý IV, thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng năng lượng, duy trì ổn định sản xuất than, điện, khai thác dư địa tăng trưởng dịch vụ du lịch; tăng cường hoạt động xuất, nhập khẩu và logistics, trong đó xác định thu hút thêm doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại địa bàn, duy trì thông quan liên tục, phát triển cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, nâng cao năng lực kho bãi, cảng biển và logistics...

Đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Thành phố xác định tiếp tục tháo gỡ các rào cản đối với hoạt động khoa học công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, phát triển dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Khi các nguồn lực được khơi thông, không gian phát triển được tổ chức lại và các động lực tăng trưởng mới được thúc đẩy, Quảng Ninh có nhiều cơ sở hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Thực hiện: HOÀNG NGA

Trình bày: MẠNH HÀ