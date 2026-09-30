Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng

Ngày 30/9, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để nghe và cho ý kiến tình hình công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ công tác năm 2026.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố, tăng trưởng kinh tế GRDP quý III của thành phố tăng 15,04%; lũy kế 9 tháng tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội triển khai đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Sản lượng than sạch, điện sản xuất vượt kịch bản 9 tháng; 12/12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư địa đóng góp cho tăng trưởng cả năm. Du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá, với tổng khách du lịch 9 tháng ước đạt 18,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 4,21 triệu lượt. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.545 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kịch bản, 5/5 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu hoàn thành kịch bản. Tổng thu NSNN ước đạt 80.327 tỷ đồng, đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ, riêng thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch cả năm. Dự kiến hết quý III giải ngân vốn đầu tư công đạt 102% chỉ tiêu quý III. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1.314 triệu USD. Toàn thành phố thành lập mới 2.715 doanh nghiệp.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Nhiều quy hoạch trọng tâm được hoàn thành. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm. Trong đó, toàn thành phố đã tạo thêm 23.650 việc làm, đạt 100,6% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,46%; tỷ lệ người dân đã lập dữ liệu sức khỏe đạt 98,3%. Nhiều chính sách hỗ trợ như sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, xe buýt đưa đón học sinh... được triển khai đạt kết quả tích cực. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Những kết quả Quảng Ninh đạt được trong 9 tháng năm 2026 và trong suốt chặng đường phát triển vừa qua là thành quả của sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền thành phố không chỉ là duy trì đà tăng trưởng trước mắt, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng những nền tảng, dư địa và động lực phát triển cho các thế hệ mai sau.

Trong đó, phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, từng bước đưa kinh tế số trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Cùng với phát triển kinh tế, phải đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển và có cuộc sống ngày càng hạnh phúc.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn dài hạn và yêu cầu ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Nghe và cho ý kiến về Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển đặc khu Vân Đồn trở thành Khu kinh tế đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Quảng Ninh là đất của sóng lớn, cũng là đất của những bước đi lớn”. Cụ thể hóa tinh thần đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các mục tiêu phát triển của thành phố phải được đặt ở tầm cao hơn, với những bước đi mạnh mẽ và đột phá hơn. Trong đó, đặc khu Vân Đồn phải là địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển. Định hướng phát triển Vân Đồn phải có tầm nhìn dài hạn, mục tiêu vượt trội, cao hơn yêu cầu chung của thành phố; đồng thời phải đi trước trong xây dựng mô hình tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, đủ sức tạo ra những động lực phát triển mới.

Trên cơ sở những định hướng này, giao Đảng ủy đặc khu Vân Đồn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu sớm hoàn thiện các đề án, trong đó phải xây dựng phương án tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm để khai thác hiệu quả các giá trị di sản, văn hóa và lợi thế về biển, cảnh quan; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mũi nhọn như du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, truyền thống, du lịch biển…

Đồng thời, nghiên cứu kết nối các điểm đến, hình thành những sản phẩm đặc sắc, có khả năng thu hút du khách lưu trú dài ngày và tăng mức chi tiêu. Qua đó, tạo nền tảng để từng bước đưa văn hóa, di sản trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến đối với Đề án triển khai thí điểm mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa", "Bệnh viện xã hội chủ nghĩa"; Đề án phát triển kinh tế đô thị của thành phố Quảng Ninh; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, cũng nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm và một số nội dung quan trọng khác.