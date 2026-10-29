Google không đạt kỳ vọng của Phố Wall, cổ phiếu Alphabet lao dốc

Alphabet, công ty mẹ của Google, không đạt kỳ vọng của Phố Wall trong quý III dù doanh thu tăng mạnh, khiến cổ phiếu giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 28/10.

Một người đàn ông đi ngang qua biển hiệu Google tại San Francisco, Mỹ,

﻿phía sau là một nhịp cầu Bay Bridge, ngày 1/5/2019. Ảnh tư liệu: AP

Alphabet cho biết lợi nhuận ròng trong quý III đạt 26,17 tỷ USD, giảm so với mức 34,98 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 25%, lên 127,58 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn dự báo 127,97 tỷ USD của các nhà phân tích. Lợi nhuận đạt 2,12 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức dự báo 3,01 USD, do khoản lỗ 8,7 tỷ USD từ các khoản đầu tư vốn làm giảm 55 cent/cổ phiếu.

Giám đốc điều hành Google và Alphabet, ông Sundar Pichai, cho biết công ty đạt tốc độ doanh thu thường niên tương đương 500 tỷ USD. Ứng dụng AI Gemini đã đạt 1 tỷ người dùng, trở thành sản phẩm phát triển nhanh nhất trong lịch sử Google.

Mảng Google Cloud ghi nhận doanh thu tăng kỷ lục 103% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 30,7 tỷ USD, nhờ nhu cầu lớn đối với hạ tầng và các giải pháp AI. Trong khi đó, doanh thu từ Google Search và các hoạt động quảng cáo khác tăng 12%, lên 63,3 tỷ USD, còn doanh thu quảng cáo YouTube tăng 9%, đạt 11,2 tỷ USD. Cả hai mức tăng đều thấp hơn kỳ vọng của một số nhà phân tích, làm dấy lên lo ngại đà tăng trưởng đang chậm lại.

Ông David Wagner, Giám đốc quản lý danh mục cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors, nhận định Alphabet có cơ hội vượt lên Microsoft trong cuộc đua AI. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thấy mảng tìm kiếm Google tăng trưởng nhanh hơn, trong bối cảnh lo ngại AI có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Cổ phiếu Alphabet giảm hơn 10%, xuống còn 289,95 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ.