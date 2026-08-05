Hưng Yên xử lý tài xế dùng biển "Xe tang lễ" che lấp biển số xe

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển ô tô sử dụng biển "Xe tang lễ" để che lấp biển kiểm soát nhằm che giấu thông tin phương tiện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước, giám sát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện ô tô do ông Nguyễn Quang H. điều khiển sử dụng biển "Xe tang lễ" che khuất biển kiểm soát của phương tiện.

Hưng Yên xử lý tài xế dùng biển "Xe tang lễ" che lấp biển số xe

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang H. về hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; che lấp chữ, số trên biển số theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 20 đến 26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo biển kiểm soát là dấu hiệu nhận dạng pháp lý của phương tiện, phục vụ công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm. Mọi hành vi che lấp, làm mờ, thay đổi hoặc sử dụng vật khác để che khuất biển số nhằm né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.