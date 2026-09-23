Tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng sau cú 'tạt đầu' xe khác trên cao tốc

Sau phản ánh của người dân, CSGT xác minh và xử phạt tài xế xe khách 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm GPLX vì có hành vi "tạt đầu" xe ô tô khác trên đường cao tốc.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 13/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hành vi vi phạm trật tự,an toàn giao thông của xe khách biển số 99H-168.xx.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh nội dung vụ việc nhằm làm rõ hành vi của phương tiện và người điều khiển theo thông tin do công dân cung cấp.

Đến ngày 22/9, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 mời tài xế N.T.L. (SN 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) đến làm việc.

Xe khách tạt đầu phương tiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Cục CSGT)

Tại cơ quan Công an, lực lượng chức năng xác định tài xế N.T.L. có hành vi chuyển làn đường nhưng không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc.

Với vi phạm này, tài xế N.T.L. bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc, tài xế cần chú ý quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh trước khi chuyển làn. Việc chuyển làn không bảo đảm khoảng cách có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển phía sau.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành các quy định về tốc độ, khoảng cách và chuyển làn trên đường cao tốc; tránh thực hiện các thao tác đột ngột có thể ảnh hưởng đến an toàn của những phương tiện khác.

Việc tiếp nhận phản ánh từ người dân cũng là một kênh để lực lượng chức năng nắm thông tin, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.