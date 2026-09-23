Để mỗi hành trình đến trường đều an toàn

Từ ngày 3/9, những chuyến xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí đã được khai trương, vận hành trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Mô hình đã và đang nhận được sự quan tâm, đồng thuận của phụ huynh, học sinh và các nhà trường ngay từ những ngày đầu.

Chị Nguyễn Hà Chi sống ở chung cư Lideco, phường Hồng Gai, có hai con cùng sử dụng xe buýt điện để đến trường trong năm học này. Con lớn là Đặng Phương Nhi, học Trường THPT Hòn Gai; con nhỏ Đặng Trí Dũng, học Trường TH-THCS-THPT Văn Lang. Cả hai đều được cấp thẻ sử dụng xe buýt. Mỗi khi các con lên xe hoặc xuống xe, thẻ được quẹt tại thiết bị trên xe và thông tin sẽ được báo về điện thoại của bố mẹ, giúp gia đình thuận tiện theo dõi việc đưa đón của con.

Học sinh Trường THPT Hòn Gai (phường Hạ Long) quẹt thẻ khi lên xe buýt điện di chuyển về nhà sau giờ học.

Đặc biệt, xe đón, trả học sinh ngay trước khu chung cư nên việc đi lại rất thuận tiện. Phương Nhi sử dụng xe 4 lượt/ngày từ thứ 2 đến thứ 7 và Trí Dũng đi 2 lượt/ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Từ khi có xe buýt điện đưa đón, việc đến trường của hai con thuận lợi hơn, đồng thời bố mẹ cũng giảm đáng kể thời gian, công sức đưa đón hằng ngày.

Chị Nguyễn Hà Chi chia sẻ: Tôi thấy chính sách này còn nhân văn, công bằng ở chỗ là đối tượng thụ hưởng dành cho cả học sinh trường công lập và ngoài công lập. Nhờ đó, hai con tôi, một cháu học trường công lập, một cháu học trường tư thục, đều được sử dụng xe buýt điện miễn phí.

Cùng với gia đình chị Hà Chi, việc đưa vào vận hành các tuyến xe buýt điện miễn phí dành cho học sinh đã và đang nhận được sự đồng thuận, phấn khởi của đông đảo phụ huynh trên địa bàn thành phố. Với lịch trình ổn định, điểm đón, trả thuận tiện cùng hệ thống theo dõi hành trình, phụ huynh có thêm một lựa chọn an toàn cho con em đến trường, đồng thời giảm áp lực đưa đón hằng ngày.

Nhiều phụ huynh cho rằng, mô hình không chỉ mang lại sự thuận tiện trước mắt, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực đến việc bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng môi trường học đường văn minh, hiện đại.

Các em học sinh thoải mái, hào hứng khi đi xe buýt điện.

Để mỗi chuyến xe đưa học sinh đến trường đều là một hành trình an toàn, Quảng Ninh đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Thực hiện Quyết định số 2662/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027, phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ và đơn vị vận hành đều đã đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cùng với đó, hệ thống xe buýt điện của Vinbus cũng được trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, camera, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm, hệ thống nhận diện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác đưa đón học sinh; đảm bảo đầy đủ yêu cầu an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải và đưa đón học sinh. Hoạt động vận hành được tổ chức phù hợp với thời gian học tập của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm việc quản lý, đón, trả và vận chuyển học sinh an toàn; tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị vận tải, nhà trường và cha mẹ học sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với các phường được thụ hưởng chính sách cũng có những cách làm hay, sáng tạo để mỗi chuyến đi của học sinh được an toàn. Như phường Hồng Gai đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 29/29 điểm dừng, trả, đón học sinh bằng xe buýt điện trên địa bàn. Hệ thống camera này kết nối trực tuyến truyền dữ liệu đến lãnh đạo phường và lực lượng công an phường, được bố trí tại các vị trí phù hợp, có khả năng quan sát khu vực học sinh chờ xe, lên, xuống xe và khu vực xung quanh điểm dừng. Qua đó, kịp thời phát hiện những tình huống có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm học sinh lên, xuống xe đúng vị trí.

Giai đoạn đầu, thành phố tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 địa phương. Tin rằng, từ việc tập trung triển khai hiệu quả chương trình thí điểm trong năm học này, thì việc mở rộng tại những địa bàn đủ điều kiện trong năm học tới sẽ có thể thực hiện, nhằm đảm bảo cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố được thụ hưởng chính sách như nhau.