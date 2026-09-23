Lâm Đồng: 5 xe tải va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 14

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 phương tiện xảy ra vào rạng sáng 23/9 khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trên Quốc lộ 14 đoạn qua dốc Ông Bồ, xã Quảng Tín (Lâm Đồng).

Sáng 23/9, ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tín (Lâm Đồng) thông tin, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 phương tiện xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra đêm 22/9 đoạn qua dốc Ông Bồ, xã Quảng Tín (Lâm Đồng). (Ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 28 phút ngày 23/9, tại Km 1937+200 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn 1, xã Quảng Tín, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải mang BKS 47H-0xxx do anh Y Năm Ê Nuôl (SN 2000, trú tại thôn 4, xã Krông Ana, Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Đắk Lắk - Đồng Nai và xe ô tô tải mang BKS 47H-0xxx do anh Vũ Dương Quốc Hoàng (SN 1992, trú tại thôn 4, phường Eakao, Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô tải tiếp tục tông vào xe ô tô khách mang BKS 47B-0xxx do ông Hồ Đức Ngọc (SN 1987, trú tại ấp 6, xã Sông Ray, TP. Đồng Nai) điều khiển đi ngược chiều phía trước. Xe khách bị đẩy lùi khoảng 40 m.

Phần đuôi xe khách sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô tải mang BKS 72C-1xxx do anh Nguyễn Duy Linh (SN 1990, trú tại ấp Phú Bình, xã Hoà Hiệp, TP Hồ Chí Minh) điều khiển cùng chiều phía sau. Tiếp đó, xe khách va chạm với xe ô tô tải mang BKS 60B-1xxx do ông Nguyễn Văn Phong (SN 1986, trú tại xã Nhân Nghĩa, xã Cẩm Mỹ, TP Đồng Nai) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 5 phương tiện và một trụ đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Rất may, không có thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quảng Tín cùng các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, đo đạc, thu thập tài liệu và lấy lời khai những người liên quan.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.