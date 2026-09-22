Xe buýt va chạm xe vệ sinh môi trường gần bãi rác Nam Sơn

Khoảng 10h30 ngày 22-9 trên tuyến đường 35 xã Trung Giã (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt và xe vệ sinh môi trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh Đức Tuấn

Vào thời điểm trên xe buýt Hải Vân lưu thông từ xã Kim Anh đi xã Trung Giã đến khu vực ngã ba Nam Sơn đã va chạm với xe vệ sinh môi trường BKS 99B – 308.xx. Hậu quả khiến phần đầu 2 phương tiện hư hỏng, phần kính lái vỡ vụn. Lái xe vệ sinh môi trường bị mắc kẹt trên ca bin.

Nhiều người tham gia cứu hộ lái xe. Ảnh: Đức Tuấn

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân quanh khu vực đã kịp thời có mặt đưa lái xe vệ sinh môi trường mắc kẹt trên ca bin xuống sơ cứu.

Vụ việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng theo nhiều người dân phản ánh, khu vực ngã ba Nam Sơn có tầm nhìn bị che khuất nên rất dễ xảy ra tai nạn. Đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trên.