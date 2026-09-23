Tai nạn liên hoàn ở Thanh Hóa khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô (2 ô tô con, 1 xe khách và 1 xe tải) và 1 xe máy xảy ra tại phường Quảng Trung (Thanh Hoá) làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hoá) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết và 3 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo trích xuất từ camera an ninh tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h37 ngày 23/9 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phố Nguyễn Huệ (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hoá làm 4 người thương vong

Khi các phương tiện đang di chuyển thì chiếc ô tô con màu đen từ phía sau lao tới với tốc độ cao, tông mạnh vào bên hông một xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi leo thẳng lên vỉa hè, tông sập một phần tường nhà dân ven đường.

Trong khi đó, chiếc ô tô con màu đen quay ngang và dừng lại giữa lòng đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Vụ va chạm liên hoàn khiến một người chạy xe máy tử nạn, ba người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tổng cộng có 4 ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng (2 xe con, một xe tải và một xe khách).

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá hoàn thiện thủ tục và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.