Phát hiện ô tô '2 biển số', tài xế không có Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp ô tô gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe.

Tài xế và phương tiện vi phạm tại cơ quan Cảnh sát giao thông.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 1971+800, Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Tổ TTKS phát hiện ô tô con mang biển số 51A-0919 (biển xanh) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện là B.M.Đ (sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp). Tại thời điểm kiểm tra, ông Đ. không xuất trình được Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, mà chỉ xuất trình Giấy đăng ký xe mang biển số 30S-0764.

Qua đối chiếu, số máy, số khung của xe trùng khớp với Giấy đăng ký xe biển số 30S-0764. Còn biển số 30S-0764 bỏ trong xe không sử dụng. Tổ TTKS lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B.M.Đ về các lỗi: Điều khiển xe không có Giấy phép lái xe; không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với ông N.X.T, chủ phương tiện mang biển số 30S-0764, về các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định tại khoản 1, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đưa xe cơ giới không có Giấy chứng nhận kiểm định lưu thông; đưa phương tiện gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe tham gia giao thông.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.