Siết chặt kiểm soát hoạt động vận tải

Những ngày này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Quảng Ninh đang đồng loạt triển khai đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Với trọng tâm xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, bảo đảm môi trường kinh doanh vận tải an toàn, lành mạnh, bình đẳng.

Nhiều tổ công tác được Đội CSGT đường bộ số 1 tăng cường trên đường 338 và những tuyến đường tập trung các xe vận chuyển vật liệu lưu thông.

Tại đường 338, đoạn giáp ranh giữa phường Hiệp Hòa và phường Vàng Danh, lưu lượng phương tiện vận tải có tải trọng lớn thường xuyên ở mức cao. Đây là tuyến tập trung nhiều xe phục vụ các dự án cải tạo, mở rộng đường và vận chuyển vật liệu xây dựng cho các công trình trên địa bàn khu vực miền Tây thành phố.

Theo chân tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh) trong những ngày đầu thực hiện tổng kiểm soát, phóng viên ghi nhận lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các tổ công tác được tăng cường, tập trung kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra và đưa phương tiện vào cân tải trọng để xác định mức vi phạm. Qua kiểm tra thực tế, đã phát hiện nhiều phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe tải này lưu thông trên đường 338, chở hàng vượt 22,6% tải trọng cho phép.

Thiếu tá Nguyễn Quang Hanh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết: Đối với các trường hợp chở hàng quá tải trọng, tổ công tác sẽ yêu cầu lái xe thực hiện hạ tải ngay tại chỗ để bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, chúng tôi lập biên bản, xử lý nghiêm cả lái xe và chủ phương tiện, doanh nghiệp nhằm nâng cao tính răn đe.

Địa bàn miền Tây thành phố có đặc thù giáp ranh với các địa phương lân cận, đồng thời tập trung nhiều khu mỏ, công trường và dự án xây dựng lớn. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, xe đưa đón công nhân vì thế luôn ở mức cao. Từ đặc điểm này, Đội CSGT đường bộ số 1 tăng cường kiểm soát đồng bộ đối với xe khách, xe hợp đồng và các phương tiện vận tải hàng hóa.

Trọng tâm kiểm tra là những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; đồng thời kiểm soát hoạt động của xe “dù”, xe chở khách không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn hoạt động thu tiền, các phương tiện không bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Đội CSGT đường bộ số 1 tăng cường kiểm tra cồn, ma túy với lái xe vận chuyển vật liệu trên đường 331B.

Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết: Quan điểm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP là không đánh đổi phát triển kinh tế với an toàn tính mạng của người dân. Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSGT đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ tăng cường nắm tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ tai nạn ngay từ cơ sở.

Sự quyết liệt trong triển khai được thể hiện qua kết quả kiểm tra những ngày đầu. Chỉ trong 10 ngày đầu ra quân, trên địa bàn miền Tây thành phố, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện, xử lý 217 phương tiện vi phạm, gồm 116 xe khách, 77 xe tải và 20 xe container. Qua đó, nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông được phát hiện, xử lý kịp thời.

Hàng loạt xe hợp đồng "trá hình" cũng được Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện, xử lý.

Đội CSGT đường bộ số 1 tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế vận ﻿hành xe chuyên chở công nhân trên địa bàn.

Thông qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, nhiều vi phạm của tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện cũng đã được xử lý theo quy định.

Toàn bộ quá trình làm việc, xử lý lái xe vi phạm đều được Đội CSGT đường bộ số 1 ghi lại bằng camera.

Đợt tổng kiểm soát diễn ra từ ngày 26/8 - 25/9, trong thời điểm TP Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng, đồng thời triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông mà còn bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp vận tải chấp hành đúng quy định.

Từ kiểm soát tải trọng, điều kiện kinh doanh đến việc ngăn chặn các hành vi trực tiếp gây tai nạn, đợt tổng kiểm soát đang hướng tới mục tiêu đưa hoạt động vận tải vào nền nếp, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đây cũng là giải pháp quan trọng để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển của thành phố trong không gian mới.