Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội

Sáng 26/10, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội” dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người làm báo và cán bộ phụ trách truyền thông một số đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Quang cảnh lớp tập huấn “Kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội” do Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố; Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách lựa chọn, tổ chức và thể hiện thông tin để đáp ứng thói quen tiếp nhận của công chúng trên các nền tảng số. Người làm báo cần biết xác định thông điệp cốt lõi, lựa chọn chi tiết đắt giá, tạo sức hấp dẫn ngay từ những giây đầu tiên; đồng thời xây dựng nội dung ngắn gọn, trực diện, phù hợp với trải nghiệm xem trên điện thoại.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đồng chí đề nghị học viên chủ động đề xuất đề tài gắn với thực tiễn công tác, tích cực trao đổi, thực hành, rèn luyện kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh hiện trường. Việc tiếp cận xu hướng mới phải đi đôi với giữ vững đạo đức nghề báo. Qua khóa học, mỗi học viên cần vận dụng được quy trình sản xuất video từ ý tưởng, kịch bản đến ghi hình, hậu kỳ và phân phối, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí số tại đơn vị.

Trong 3 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn được nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng Phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, truyền đạt một số kiến thức cụ thể, thiết thực về nghiệp vụ sản xuất video ngắn trên mạng xã hội, như: Xây dựng kịch bản tối giản; lựa chọn nhân vật, xác định thông điệp trong 3-5 giây đầu tiên; kể chuyện bằng hình ảnh và phụ đề… Học viên được học tập theo hình thức kết hợp thảo luận nhóm với tác nghiệp tại hiện trường, thực hành quay, dựng trên ứng dụng di động, xử lý âm thanh và hoàn thiện sản phẩm.

Nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, truyền đạt kiến thức cho học viên tham gia lớp tập huấn.

Mỗi nhóm thực hành sản xuất một video ngắn từ 60-90 giây theo định dạng dọc hoặc vuông. Các sản phẩm được trình chiếu, trao đổi và đánh giá về khả năng truyền tải thông tin, mức độ thu hút người xem; qua đó giúp học viên khắc phục những lỗi thường gặp về định dạng, nhịp dựng và định hướng phát triển nội dung trên mạng xã hội.