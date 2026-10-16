Người làm báo Quảng Ninh - Bản lĩnh trước những dòng tin

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc gắn liền với kỷ nguyên số. Trong đó, cùng với những thời cơ để phát triển, báo chí cách mạng cũng phải đối mặt với không ít thách thức cần vượt qua. Để giữ tròn sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam, yêu cầu đối với những người làm báo là không chỉ giỏi về nghiệp vụ, mà phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để giữ “lửa nghề”, giữ vững niềm tin với công chúng. Đó chính là sức mạnh nội sinh để đội ngũ người làm báo hoàn thành sứ mệnh cao cả: Phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự “lên ngôi” của trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông số… hiện nay, là thời cơ, thuận lợi trong tác nghiệp và vận hành của các cơ quan báo chí với những mô hình truyền thông mới, như “tòa soạn hội tụ,” “báo chí đa phương tiện”, “báo chí đa nền tảng”, “mạng xã hội”… Hòa cùng dòng chảy chuyển đổi số, báo chí Quảng Ninh cũng chuyển mạnh trong ứng dụng nền tảng số với các hình thức truyền thông hấp dẫn như: Megastory, infographics, longform, podcast...

Trên hạ tầng báo Quảng Ninh điện tử thường xuyên đăng tải các tuyến bài tuyên truyền về công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, nhà báo hiện nay phải tác nghiệp trong một môi trường truyền thông cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội. Khi các thông tin tràn ngập, diễn biến nhanh, phân tán trên nhiều nền tảng truyền thông, đã khiến vai trò dẫn dắt dư luận của báo chí chính thống bị ảnh hưởng nhiều. Theo số liệu thống kê mới đây, có tới hơn 70% người dân Việt Nam tiếp cận thông tin qua mạng xã hội. Trong khi đó, tỷ lệ người dùng chủ động truy cập báo chí chính thống ngày càng giảm…

Sự thay đổi trong hành vi người dùng cũng tạo áp lực mới cho nghề báo. Tâm lý công chúng “đọc lướt, chia sẻ nhanh” làm cho không gian tiếp nhận báo chí bị thu hẹp, buộc nhiều cơ quan báo chí phải điều chỉnh cách thức thể hiện, nội dung, nhưng nếu không kiểm soát chặt chẽ, rất dễ sa vào xu hướng tạo ra các tác phẩm mang tính giật gân, lệch chuẩn.

Thực tế hiện nay, các nhà báo phải đối mặt với áp lực chạy đua thông tin, áp lực về tương tác, lượt xem, doanh thu... nếu không vững vàng về phẩm chất, đạo đức, sẽ rất dễ vướng vào những vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Và trong xu hướng phát triển hiện nay, vẫn còn một bộ phận nhà báo không giữ được sự nghiêm minh, đạo đức nghề báo, đã sa vào “báo chí câu view”, tiếp tay cho truyền thông trá hình, viết theo đơn đặt hàng… làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Phạm Công (thường trú của Báo Vietnamnet tại khu vực Đông Bắc) cho biết: Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ hiện nay, nếu nguồn tin chưa được kiểm chứng mà vội vàng đăng tải, sẽ gây hậu quả khôn lường. Vì vậy, bản thân tôi luôn chấp hành tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, luôn đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu, vì nhân dân và vì sự phát triển của Quảng Ninh, của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sâu sát cơ sở để có những bài viết mang hơi thở cuộc sống.

Sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội đã và đang đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Việc chia sẻ, sử dụng lại hình ảnh, video, thông tin giữa các phóng viên, giữa các nền tảng và giữa báo chí với mạng xã hội ngày càng phổ biến, dẫn đến nguy cơ vi phạm bản quyền nội dung… Trong khi đó, nhà báo chân chính bị ràng buộc bởi trách nhiệm công dân, trách nhiệm kiểm chứng, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ bảo vệ sự thật.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng...”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh không ngừng tu dưỡng đạo đức, giữ cho tâm trong, lòng sáng, bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ. Bởi bản chất của báo chí cách mạng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, chính quyền tại địa phương.

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tác nghiệp tại sự kiện Countdown Quảng Ninh chào năm mới 2026.

Trong môi trường truyền thông số hiện nay, khi thông tin thật - giả lẫn lộn; ranh giới giữa báo chí và mạng xã hội mong manh, những người làm báo cách mạng luôn phải dấn thân, “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, trung thành với lý tưởng “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Dù trong kỷ nguyên số, nhưng có một điều được khẳng định đó là không có kỹ thuật công nghệ nào có thể thay thế được phẩm chất trung thực, khách quan và tinh thần dấn thân, trách nhiệm, kỷ luật của người làm báo…

Những năm qua, Hội Nhà báo Quảng Ninh, cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Ninh đã phát động nhiều phong trào thi đua; thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn nâng cao chất lượng nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức, phẩm chất, tác phong người làm báo; thường xuyên cử nhà báo đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nước... Chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo Quảng Ninh không ngừng được nâng lên. Đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh đã có những đóng góp quan trọng, lan tỏa những thành quả phát triển của thành phố, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trên mọi lĩnh vực, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội; tạo dựng được lòng tin của nhân dân, công chúng.

Sự nhạy bén, dũng cảm, ý chí chiến đấu, tinh thần “lăn xả” của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh đã góp phần quan trọng giữ mạch nguồn tin tức trong mọi hoàn cảnh thiên tai, dịch họa; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước; phủ nhận thành quả phát triển của Quảng Ninh và đất nước ta.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Quảng Ninh tác nghiệp tại sự kiện Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII được tổ chức vào tháng 4/2026.

Điển hình như trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19, thế lực thù địch tung tin chống phá, xuyên tạc về công tác lãnh đạo phòng chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước, những người làm báo Quảng Ninh, trong đó có cán bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã chủ động giữ mạch nguồn thông tin, dấn thân vào tâm dịch để thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về dịch Covid-19 cùng những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và thành phố trong công tác phòng chống dịch. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của thành phố khi ấy về công tác phòng chống dịch; những khuyến cáo, hay diễn biến tình hình dịch bệnh... đều được tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời trên các hạ tầng truyền thông. Qua đó góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, giúp công chúng có cái nhìn chính xác, không hoang mang, chủ quan, thờ ơ trước tình hình dịch bệnh; nhân lên niềm tin của nhân dân về hoạt động phòng chống dịch của cấp uỷ, chính quyền.

Hay khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Đề án tinh gọn bộ máy của Bộ Công an và vận hành mô hình tổ chức công an địa phương 2 cấp, đã có những thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng sự thay đổi này để xuyên tạc, đưa ra những luận điệu sai lệch, cho rằng việc bỏ công an cấp huyện sẽ gây “khoảng trống quyền lực”, làm “suy yếu sức mạnh bảo vệ an ninh”, “bỏ trống địa bàn”...

Các nhà báo đã chủ động nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, thực hiện nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền sâu rộng về thực tiễn của Quảng Ninh - một trong những địa phương đi đầu trong triển khai mô hình mới này, với những hiệu quả rõ nét của mô hình trong nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý địa bàn, góp phần xây dựng lực lượng công an tinh gọn, chính quy, hiện đại, sát dân và bám cơ sở.

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026, đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh vẫn miệt mài công việc để có những tác phẩm gửi đến công chúng.

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Ngần (Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) cho biết: Trước những thông tin xuyên tạc, chống phá chủ trương về sắp xếp lực lượng công an, nhóm phóng viên chúng tôi đã phối hợp bàn bạc, xây dựng kịch bản để đi sâu tuyên truyền với những luận điểm, luận cứ chắc chắn thể hiện hiệu quả thiết thực, rõ nét khi triển khai mô hình, từ đó giúp công chúng hiểu sâu sắc chủ trương lớn đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thấy được hiệu quả từ mô hình sắp xếp này, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, từ đó tạo thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc…

Thực hiện sứ mệnh của mình, đội ngũ người làm báo Quảng Ninh đối mặt với nhiều tình huống, những vấn đề phức tạp, hiểm nguy, đòi hỏi mỗi người phải có ý chí và bản lĩnh “thép”. Nhiều bài viết, phóng sự về những vấn đề gai góc, có tính xung đột, phản ánh những sai phạm, “góc khuất” trong lĩnh vực đất đai, môi trường, kinh doanh, an toàn thực phẩm, vi phạm quy định, lề lối của cán bộ, đảng viên… được đưa ra ánh sáng, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của công chúng, của nhân dân.

Trong kỷ nguyên mới, thời đại thông tin ngập tràn, giá trị lớn nhất của báo chí không còn chỉ là đưa tin nhanh hơn, mà là giúp xã hội hiểu đúng hơn và tin tưởng hơn. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Thông điệp lớn của Tổng Bí thư gửi tới những người làm báo hôm nay, đó là trong một thế giới thay đổi không ngừng, báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục đổi mới để luôn xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là người bảo vệ sự thật; là người kiến tạo niềm tin và là lực lượng đồng hành cùng khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc trong thế kỷ XXI dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện: NGUYỄN HUẾ

Trình bày: MẠNH HÀ