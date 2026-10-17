Tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 17/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Báo chí năm 2025 và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí; đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL cùng gần 100 đại biểu là người phát ngôn hoặc cán bộ phụ trách công tác thông tin, truyền thông tại các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, truyền đạt những điểm mới của Luật Báo chí năm 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Báo chí trực tiếp truyền đạt các nội dung trọng tâm, điểm mới của Luật Báo chí năm 2025; Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, cùng các quy định pháp luật liên quan. Các đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý các tình huống truyền thông phát sinh trong thực tiễn.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL phát biểu tại hội nghị.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình tiếp nhận, phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của phóng viên; cách xử lý câu hỏi khó, vấn đề nhạy cảm hoặc nội dung vượt thẩm quyền; kỹ năng nhận diện, kiểm chứng và xử lý thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Thông qua trao đổi, thảo luận các tình huống cụ thể, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ người phát ngôn, cán bộ tham mưu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm việc cung cấp thông tin được thực hiện đúng thẩm quyền, chính xác, kịp thời và thống nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên môi trường số, việc chủ động cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Qua đó, tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.