Thế hệ nhà báo trẻ và khát vọng đổi mới

Hơn 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ ghi dấu bằng những tác phẩm có sức lay động lòng người, mà còn được hun đúc từ bản lĩnh, sự dấn thân và tinh thần phụng sự của nhiều thế hệ người làm báo. Bước vào kỷ nguyên số, những người làm báo trẻ đang tiếp nối truyền thống ấy bằng tinh thần đổi mới, thích ứng nhanh với phương thức sản xuất hiện đại, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Qua đó, khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, mang theo khát vọng sáng tạo, tinh thần học hỏi không ngừng để góp phần giữ vững vị thế của báo chí chính thống trước những đổi thay của truyền thông hiện đại.

Ở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, nhà báo Đào Thùy Linh, phóng viên Phòng Văn nghệ - Báo Hạ Long là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp nhà báo trẻ trưởng thành trong môi trường báo chí hội tụ đa nền tảng. Điểm xuất phát của Thùy Linh không phải là một phóng viên chuyên nghiệp. Những ngày đầu công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, chị là biên dịch viên tiếng Anh của Phòng Quốc tế, chủ yếu thực hiện công việc biên dịch, ít có cơ hội trực tiếp tham gia sản xuất tác phẩm báo chí.

Bước ngoặt đến vào năm 2019 khi Đào Thùy Linh được điều động về Phòng Văn nghệ - Thể thao - Giải trí (Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh) nay là Phòng Văn nghệ - Báo Hạ Long (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh). Đứng trước yêu cầu của mô hình tòa soạn hội tụ, nơi mỗi phóng viên phải trở thành một “nhà báo đa năng”, có khả năng tổ chức sản xuất, viết kịch bản, biên tập, dựng tác phẩm, dẫn chương trình và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng... thay vì e ngại, chị lựa chọn bắt đầu từ tinh thần học hỏi, kiên trì rèn luyện từng kỹ năng, từng công đoạn trong các khâu sản xuất.

Với lợi thế về ngoại ngữ, cùng tinh thần năng động, yêu thích công nghệ và luôn chủ động tiếp cận những xu hướng làm báo mới, Đào Thùy Linh đã nhanh chóng hòa nhịp với môi trường báo chí hội tụ. Từ viết tin, bài cho báo in, báo điện tử, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, đến sản xuất video trên nền tảng số, chị đều đảm nhận với tinh thần cầu thị và trách nhiệm. Với chị, mỗi chuyến đi cơ sở không chỉ là một nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để lắng nghe, trải nghiệm và tìm kiếm những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc từ cuộc sống.

Phóng viên Đào Linh phỏng vấn thí sinh tham dự cuộc thi Miss World 2026 diễn ra tại Quảng Ninh.

Phát thanh dường như là loại hình mang lại nhiều “cơ duyên” với nữ nhà báo Đào Thùy Linh. Bằng lợi thế của âm thanh và nghệ thuật kể chuyện, chị cùng ê-kíp đã thực hiện nhiều tác phẩm phản ánh sinh động đời sống văn hóa, con người Quảng Ninh, góp phần lan tỏa vẻ đẹp giá trị truyền thống, bản sắc địa phương đang được gìn giữ, phát huy trong cuộc sống hôm nay, để lại cảm xúc, dấu ấn với thính giả.

Chị đã giành 2 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2020, 2026 với 2 tác phẩm: “Trò chuyện với tỷ phú về Hạ Long” và “Đưa câu hát làng chài về biển”; giành giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020, cùng nhiều giải thưởng báo chí cấp thành phố.

Nhà báo Đào Thùy Linh (ngoài cùng, bên phải) cùng ekip của Báo và PTTH Quảng Ninh chuẩn bị cho điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với chương trình cầu truyền hình toàn quốc trong ngày bầu cử, do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Theo nhà báo Đào Thùy Linh, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng. Vì vậy, tác nghiệp đa nền tảng không đơn thuần là biết sử dụng nhiều công cụ, hay sản xuất nhiều định dạng nội dung, mà quan trọng hơn là biết lựa chọn cách kể chuyện phù hợp với từng nhóm công chúng, lan tỏa những thông tin chính xác, nhân văn và có giá trị. Đó cũng là hành trình mà những người làm báo trẻ hôm nay đang bền bỉ theo đuổi, để vừa giữ gìn những giá trị cốt lõi của nghề, vừa góp phần đưa báo chí phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Trong dòng chảy chuyển đổi số của báo chí, bên cạnh những phóng viên trực tiếp có mặt ở hiện trường, còn có những người lặng lẽ đứng phía sau màn hình máy tính, chuyển tải nội dung báo chí thành những sản phẩm đa phương tiện sinh động, hấp dẫn và giàu tính tương tác. Nhà báo Nguyễn Đỗ Quang (Phòng Biên tập Báo in - Báo điện tử - Cổng thông tin, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) là một trong những gương mặt như thế.

Nguyễn Đỗ Quang luôn được đồng nghiệp nhắc tới là một trong những người tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất báo chí hiện đại, luôn tìm tòi những cách thể hiện mới để nâng cao chất lượng tác phẩm trên nền tảng số.

Là người trực tiếp thiết kế, xây dựng nhiều sản phẩm báo chí đa phương tiện có tính sáng tạo cao trên báo Quảng Ninh điện tử, từ các tuyến bài e-magazine, longform, infographic, mega story, đến các video đồ họa, clip ngắn, hay thiết kế các ấn phẩm sách, báo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm những sự kiện lớn của thành phố, mỗi sản phẩm đều đòi hỏi Nguyễn Đỗ Quang sự kết hợp giữa tư duy báo chí và khả năng làm chủ công nghệ.

Nhà báo Nguyễn Đỗ Quang chia sẻ: Để bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại và phát huy tối đa lợi thế của các nền tảng số, người làm báo không thể chỉ giỏi nghiệp vụ, mà còn phải làm chủ công nghệ. Chúng tôi luôn chủ động học hỏi từ lập trình, thiết kế đồ họa, biên tập âm thanh, video, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất tác phẩm. Khi được sử dụng đúng cách, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn mở ra nhiều cách thể hiện mới, giúp thông tin báo chí đến với công chúng trực quan, sinh động và hấp dẫn hơn.

Nhà báo Nguyễn Đỗ Quang ứng dụng AI trong sản xuất video đăng tải trên mạng xã hội.

Quan điểm ấy được thể hiện rõ trong từng sản phẩm do Nguyễn Đỗ Quang thực hiện. Đằng sau mỗi tác phẩm e-magazine, longform, infographic hay video đồ họa là cả một quá trình xử lý kỹ thuật công phu, từ thiết kế giao diện, xây dựng bố cục, xử lý hình ảnh, âm thanh, đến tối ưu trải nghiệm trên nền tảng số. Mỗi sản phẩm đều được Nguyễn Đỗ Quang chăm chút tỉ mỉ để không chỉ truyền tải chính xác nội dung, mà còn mang đến cách thể hiện hiện đại, tăng tính tương tác và sức lan tỏa của báo chí trên môi trường số.

Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Đỗ Quang thể hiện rõ qua nhiều chuyên trang, tuyến bài lớn phục vụ các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng. Anh cùng êkip tham gia thiết kế giao diện chuyên trang chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; trực tiếp thiết kế chuyên trang báo Quảng Ninh điện tử Tết Nguyên đán hằng năm; thực hiện các tuyến bài báo chí dữ liệu, e-magazine, longform nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2025), 70 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ 25/4 (1955-2025), tuyên truyền về triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Với cách trình bày hiện đại, kết hợp linh hoạt giữa đồ họa, dữ liệu, hình ảnh và video, nhiều tác phẩm đã thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập, chia sẻ trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền của báo chí chính thống.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, nhà báo Trần Thị Trường Giang, phóng viên Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc luôn cần mẫn với từng tác phẩm báo chí. Sự nỗ lực trong lao động nghề nghiệp đã mang đến cho chị nhiều cơ duyên với các giải báo chí của Quảng Ninh và các bộ, ngành Trung ương.

Là phóng viên của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, tác nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh - một trong những địa phương năng động, đi đầu cả nước về tốc độ phát triển và đổi mới, nhà báo Trường Giang đã chủ động thích ứng với xu hướng báo chí đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của công chúng.

Với mỗi đề tài, nhà báo Trường Giang đều cân nhắc cách khai thác ngay từ đầu để có thể phát triển trên nhiều nền tảng, từ phát thanh, báo điện tử đến mạng xã hội. Hiểu rõ đặc trưng của từng nền tảng và nhu cầu tiếp nhận của từng nhóm công chúng, chị luôn chủ động học hỏi, cập nhật công nghệ, trau dồi kỹ năng làm báo đa phương tiện, đa nền tảng để lựa chọn hình thức thể hiện phù hợp. Nhờ đó, mỗi tác phẩm không chỉ bảo đảm giá trị thông tin mà còn phát huy hiệu quả lan tỏa trên từng nền tảng.

Nhà báo Trường Giang chia sẻ: Công nghệ đang mang đến cho người làm báo nhiều công cụ mới và mở rộng cơ hội đưa tác phẩm đến gần công chúng hơn. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc mình là không vì áp lực tốc độ hay lượt tiếp cận mà xem nhẹ chất lượng thông tin. Dù ở nền tảng nào, người làm báo vẫn phải giữ được sự cẩn trọng trong kiểm chứng, sự khách quan trong phản ánh và trách nhiệm với mỗi thông tin. Khi nội dung đủ tin cậy và có giá trị, tác phẩm sẽ tự tìm được sức lan tỏa và sự đón nhận từ công chúng.

Nhà báo Trần Thị Trường Giang thu âm, phỏng vấn khách mời thực hiện tác phẩm podcast tại phòng thu VOV Đông Bắc.

Điều khiến nhà báo Trần Thị Trường Giang gắn bó với nghề trong nhiều năm qua cũng rất giản dị. Đó là niềm vui khi những câu chuyện mình ghi nhận, phản ánh, nhận được sự quan tâm của công chúng, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, hoặc mang lại những chuyển biến tích cực trong cuộc sống.

Với chị, giá trị của một tác phẩm không nằm ở đề tài lớn hay nhỏ, mà ở ý nghĩa câu chuyện, ở khả năng chạm đến cảm xúc, truyền cảm hứng và mang lại giá trị cho cộng đồng. Đó có thể là câu chuyện về người thợ lò nơi tầng than sâu, là hành trình tìm kiếm niềm vui trong lao động của người nông dân, hay những việc làm ý nghĩa, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay trong các tác phẩm: “Câu chuyện về người thợ lò đến từ vùng cao”, “Người nông dân hạnh phúc”, “Những bạn trẻ đang góp sức cho quê hương thêm tươi đẹp”...

Nhà báo Trần Thị Trường Giang (thứ 6, trái sang) đại diện nhóm tác giả nhận giải Vàng tại Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2024.

Cùng với nhiều giải thưởng báo chí, nhà báo Trần Thị Trường Giang đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng 3 bằng khen vào các năm 2022, 2024 và 2025; được Đoàn Thanh niên Chính phủ tuyên dương là Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025. Với chị, mỗi sự ghi nhận là một niềm động viên để tiếp tục học hỏi, làm mới mình trước yêu cầu của nghề, đồng thời luôn nhắc bản thân giữ gìn sự trung thực, chính xác và trách nhiệm trong mỗi tác phẩm báo chí.

Thực hiện: Nguyễn Dung

Trình bày: Vũ Đức