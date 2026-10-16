Tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới hoạt động, đồng hành cùng thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới

Hơn một thế kỷ qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn giữ vững sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong kỷ nguyên số, khi trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất và tiếp nhận thông tin, người làm báo đứng trước yêu cầu vừa đổi mới phương thức tác nghiệp, vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đại hội Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra một nhiệm kỳ đổi mới, chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của báo chí trong giai đoạn phát triển mới. Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Thành uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, đã có cuộc trao đổi về những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới.

- Nhiệm kỳ 2019-2026 diễn ra trong bối cảnh báo chí đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Nhìn lại chặng đường vừa qua, theo đồng chí, đâu là những kết quả nổi bật nhất của Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh?

+ Trong nhiệm kỳ 2019-2026, hoạt động báo chí và công tác Hội Nhà báo ở Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Thuận lợi là đội ngũ người làm báo và tổ chức Hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của lãnh đạo thành phố, cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và công chúng báo chí trên địa bàn. Thành phố Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước là môi trường rất thuận lợi để cho báo chí tác nghiệp.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là các yếu tố an ninh phi truyền thống như thiên tai (điển hình là bão Yagi, năm 2024), dịch bệnh (đại dịch Covid-19)… Cùng với đó, sự phát triển như vũ bão của các nền tảng mạng xã hội đã tạo áp lực cạnh tranh vô cùng gay gắt đối với báo chí chính thống. Sự thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, rồi nạn tin giả, tin xấu độc tràn lan trên không gian mạng đòi hỏi báo chí phải nhanh nhạy, sắc bén hơn thì mới thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo và những người làm báo Quảng Ninh tại gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2026).

Vượt qua những khó khăn, thách thức nêu trên, trong nhiệm kỳ 2019-2026 đã ghi dấu nhiều nỗ lực đổi mới và những kết quả quan trọng trong bối cảnh hoạt động báo chí có nhiều thay đổi sâu sắc.

Trước hết, Hội Nhà báo thành phố đã tiếp tục phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo; thực hiện hiệu quả chức năng tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ hội viên, nhà báo phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp Hội trong thành phố luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm.

Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên được quan tâm thường xuyên. Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, các hoạt động nghiệp vụ, sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các xu hướng báo chí hiện đại như báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện, truyền thông số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp hơn trong tác nghiệp và thích ứng tốt với môi trường truyền thông mới.

Cùng với đó, Hội Nhà báo thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ, các cuộc thi báo chí, giải báo chí cấp thành phố; động viên, khuyến khích hội viên đầu tư sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, có tính phát hiện, tính phản biện xã hội và sức lan tỏa lớn. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, phát triển của thành phố; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, phát triển xanh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2019-2026 ghi nhận bước tiến quan trọng về chất lượng tác phẩm báo chí của hội viên Quảng Ninh. Nhiều tác phẩm đã đạt thành tích cao tại các giải báo chí uy tín của Trung ương và của thành phố, như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải Báo chí về Quốc hội và HĐND, Giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, Giải Báo chí về thông tin đối ngoại cùng nhiều giải báo chí chuyên ngành khác.

Những thành tích đó không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh mà còn cho thấy sự trưởng thành của báo chí địa phương trong xu thế phát triển báo chí hiện đại. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng tác phẩm và khẳng định vị thế của báo chí Quảng Ninh trong đời sống báo chí cả nước.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Hội Nhà báo thành phố còn tích cực triển khai các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; mở rộng giao lưu, hợp tác với các tổ chức báo chí trong và ngoài nước; góp phần nâng cao vị thế của Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh trong hệ thống Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề: “Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”, nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Hà

Nhìn lại nhiệm kỳ 2019-2026, điều đáng quý nhất không chỉ là những con số hay các giải thưởng đạt được, mà là sự trưởng thành toàn diện của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh. Trong bối cảnh báo chí đứng trước nhiều biến động của thời đại số, các hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới sáng tạo, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố Quảng Ninh.

- Thưa đồng chí, Đại hội Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong thời điểm cả nước vừa kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Dấu mốc lịch sử đặc biệt này có ý nghĩa như thế nào đối với đội ngũ người làm báo Quảng Ninh và hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong giai đoạn hiện nay?

+ Hơn một thế kỷ qua đã khẳng định vai trò to lớn của nền báo chí cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện. Trong suốt hành trình đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với đội ngũ người làm báo Quảng Ninh, dấu mốc 100 năm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là cơ hội để mỗi hội viên, nhà báo suy ngẫm sâu sắc hơn về trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và sứ mệnh của báo chí trong thời đại mới.

Quảng Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", đồng thời là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong suốt quá trình đó, báo chí Quảng Ninh luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống, tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những giá trị tích cực, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Nhìn từ góc độ hoạt động Hội, dấu mốc 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam càng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy và phương thức hoạt động. Trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi sâu sắc môi trường báo chí, Hội Nhà báo không chỉ làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên mà còn phải trở thành trung tâm kết nối tri thức nghề nghiệp, hỗ trợ hội viên thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Tôi cho rằng giá trị cốt lõi mà 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam để lại cho các thế hệ người làm báo hôm nay chính là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Công nghệ có thể thay đổi phương thức sản xuất và phân phối thông tin, nhưng những giá trị nền tảng ấy sẽ luôn là yếu tố làm nên bản sắc và sức mạnh của báo chí cách mạng.

- Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh xác định những khâu đột phá nào để xây dựng Hội đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong thời đại số thưa đồng chí?

+ Đại hội Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những thay đổi mang tính bước ngoặt. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, sự phát triển của các nền tảng truyền thông mới và yêu cầu ngày càng cao của công chúng đang đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với hoạt động báo chí và tổ chức Hội.

Trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2019-2026, nhận diện rõ những yêu cầu phát triển mới của báo chí cách mạng Việt Nam và thực tiễn của báo chí Quảng Ninh, Đại hội xác định một số khâu đột phá mang tính chiến lược.

Trước hết là xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm xã hội cao và năng lực làm báo đa nền tảng. Đây là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của Hội cũng như chất lượng báo chí trong giai đoạn mới. Hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các xu hướng báo chí hiện đại, nâng cao năng lực tác nghiệp trong môi trường truyền thông số, đáp ứng yêu cầu của mô hình báo chí hội tụ mà Quảng Ninh đang triển khai hiệu quả.

Hội viên Hội Nhà báo thành phố tác nghiệp tại cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ.

Khâu đột phá thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Hội và hoạt động nghề nghiệp. Không chỉ ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, Hội sẽ từng bước đổi mới phương thức sinh hoạt nghiệp vụ, tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức nghề nghiệp, hỗ trợ hội viên sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn trên nhiều nền tảng. Đồng thời, khuyến khích các cơ quan báo chí và hội viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất nội dung.

Khâu đột phá thứ ba là nâng cao chất lượng, giá trị và sức ảnh hưởng của các tác phẩm báo chí Quảng Ninh, gắn với xây dựng văn hóa báo chí trong thời đại số. Hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, động viên hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm có chiều sâu, giàu tính phát hiện, tính phản biện và tính xây dựng; tích cực tham gia các giải báo chí của Trung ương và địa phương, phấn đấu có thêm nhiều tác phẩm đạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí uy tín khác. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh trong đời sống báo chí cả nước.

Cùng với những khâu đột phá trên, Hội Nhà báo thành phố sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường nghề nghiệp lành mạnh; phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo; giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, văn hóa báo chí; chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, lan tỏa những giá trị tích cực và khát vọng phát triển của thành phố Quảng Ninh.

- Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026 theo Nghị quyết của Quốc hội. Trước yêu cầu phát triển mới, báo chí Quảng Ninh và Hội Nhà báo thành phố cần phát huy vai trò như thế nào để đồng hành cùng thành phố trên chặng đường phía trước?

+ Tôi cho rằng, việc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026 là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian phát triển mới và đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà còn gắn với yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng, hướng tới xây dựng một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc và phát triển bền vững.

Trong chặng đường mới, báo chí cần đồng hành sâu sát với thực tiễn phát triển của thành phố, làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đồng thời góp phần tạo đồng thuận xã hội. Báo chí phải kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề đặt ra từ cơ sở; phân tích những cơ hội, thách thức trong quá trình tổ chức không gian phát triển mới; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những nhân tố mới. Qua đó, báo chí góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn những thay đổi đang diễn ra và cùng tham gia vào quá trình xây dựng thành phố.

Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh tiếp tục phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển; nâng tầm du lịch, dịch vụ; phát triển khu kinh tế ven biển, cửa khẩu, logistics; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cần được báo chí phản ánh, phân tích và đề xuất giải pháp. Tôi mong muốn báo chí Quảng Ninh có thêm những tác phẩm chuyên sâu, có dữ liệu, có góc nhìn đa chiều, giúp nhận diện rõ các động lực tăng trưởng, những điểm nghẽn và những vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn.

Báo chí cũng cần phát huy tốt hơn vai trò phản biện xã hội, lắng nghe tiếng nói của người dân, doanh nghiệp; phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách. Phản biện phải trên tinh thần xây dựng, lấy hiệu quả phát triển và lợi ích chính đáng của người dân làm điểm xuất phát, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị.

Một nhiệm vụ khác là góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu thành phố Quảng Ninh. Với không gian phát triển mới, báo chí cần kể được những câu chuyện về một Quảng Ninh đang chuyển mình bằng cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, có chiều sâu; quảng bá những giá trị về con người, văn hóa, di sản, môi trường đầu tư và những thành quả phát triển. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần hơn với người dân, du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Đối với Hội Nhà báo thành phố, nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, đoàn kết và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo; chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ. Trong môi trường truyền thông số, người làm báo phải làm chủ nhiều phương thức tác nghiệp, nhưng trước hết vẫn phải giữ vững tính chính xác, trách nhiệm và tính nhân văn của nghề báo. Hội cần tạo thêm môi trường để hội viên trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới và nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu thông tin trong giai đoạn Quảng Ninh phát triển với vị thế và không gian mới.

Lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo thành phố tích cực thu gom phao xốp, rác thải, góp phần bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Hà

- Trước thềm Đại hội Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí kỳ vọng như thế nào về vị thế của báo chí Quảng Ninh và vai trò của Hội Nhà báo thành phố trong giai đoạn phát triển mới?

+ Tôi kỳ vọng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, không ngừng học tập, đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tác nghiệp trong môi trường truyền thông số. Cùng với việc sử dụng hiệu quả dữ liệu, công nghệ và các nền tảng mới, mỗi người làm báo cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tính chính xác và trách nhiệm với xã hội, để những tác phẩm báo chí thực sự có giá trị đối với công chúng.

Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026, mở ra không gian phát triển mới và đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí. Tôi mong muốn đội ngũ người làm báo Quảng Ninh tiếp tục bám sát đời sống, phản ánh kịp thời những chuyển động của thành phố, đồng thời đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển, từ đó góp phần tạo đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đối với Hội Nhà báo thành phố, nhiệm vụ trước hết là tập hợp, đoàn kết và tạo môi trường để hội viên nâng cao nghiệp vụ, cập nhật công nghệ, trao đổi kinh nghiệm và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Hội cũng cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa người làm báo với các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa báo chí với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thông tin và hoạt động báo chí trên địa bàn.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) theo lời mời của Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan (tháng 12/2025).

Tiếp nối truyền thống hơn 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam và truyền thống báo chí Quảng Ninh, tôi tin tưởng đội ngũ người làm báo hôm nay sẽ tiếp tục có những tác phẩm phản ánh sinh động diện mạo thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới; giới thiệu những giá trị văn hóa, con người, tiềm năng và thành quả phát triển, đồng thời thẳng thắn phản ánh những vấn đề từ thực tiễn. Đó vừa là trách nhiệm nghề nghiệp, vừa là trách nhiệm của người làm báo trước những yêu cầu mới đặt ra khi Quảng Ninh đã bước vào một chặng đường phát triển mới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Tạ Ngoãn

Trình bày: Hùng Sơn