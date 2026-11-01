Công an Lâm Đồng điều tra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khiến tài xế xe tải tử vong

Rạng sáng 1/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Hàm Thuận Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra...

Rạng sáng 1/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Hàm Thuận Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A, khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ và phụ xe bị thương.

Xe tải lao sang phần đường ngược chiều, tông vào cột đèn ven đường rồi lật nghiêng

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km1731+500 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hàm Thuận Nam. Thời điểm trên, xe tải biển số 89H-041.07 lưu thông theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết.

Khi đến địa điểm trên, xe tải va vào dải phân cách giữa đường, sau đó lao sang phần đường ngược chiều, tông vào cột đèn ven đường rồi lật nghiêng. Cú va chạm khiến cột đèn bị tông ngã, đè lên cabin xe tải. Tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương, cabin phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong, phương tiện hư hỏng nặng

Lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu cứu hộ đến hiện trường để đưa người mắc kẹt trong cabin ra ngoài, xử lý vụ việc và bảo đảm giao thông qua khu vực.

Công an xã Hàm Thuận Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.