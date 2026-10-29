Trao 103 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 29/10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cùng các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình anh Chu Minh Quân (21 tuổi), ở thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, bị tai nạn giao thông giữa tháng 10/2026.

Anh Chu Minh Quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất khi anh mới 4 tuổi, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ anh là bà Trần Thị Út (47 tuổi), mắc bệnh tâm thần nặng, không thể tự chăm sóc bản thân. Anh Quân nghỉ học từ lớp 7 để phụ giúp mẹ. Anh làm nghề giao hàng tại Hà Nội, chắt chiu từng đồng tiền công để lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho đại diện gia đình anh Chu Minh Quân, thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ.

Giữa tháng 10/2026, khi đi giao hàng, anh Chu Minh Quân bị tai nạn giao thông, điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) với các chấn thương nghiêm trọng: Chấn thương sọ não, mù một bên mắt, vỡ ống tai một bên và có nguy cơ mất thính lực. Chặng đường điều trị và phục hồi phía trước còn nhiều gian nan, trong khi gia đình vô cùng khó khăn. Trước tình cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các nhóm từ thiện, nhà hảo tâm vận động cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ anh.

Tại buổi trao hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cùng các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã trao tổng số tiền 103 triệu đồng cho gia đình anh Quân. Các cá nhân, nhóm đóng góp có Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu, CLB Thiện nguyện Huyền Tâm, các tài khoản Facebook Lưu Loan, Phạm Phương Thảo, Vy Phương, Vũ Thanh Tuyền, Hoàng Minh Tuệ và Trưởng thôn Đông Thắng.

Sự chung tay, sẻ chia kịp thời của các tổ chức, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm góp phần hỗ trợ chi phí điều trị, đồng thời động viên gia đình anh Quân vượt qua giai đoạn khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.