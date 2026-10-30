Lực lượng Cảnh sát cơ động kịp thời hỗ trợ người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông

Khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 28/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Bắc Ninh, phát hiện một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường gom, dưới gầm cầu vượt Đình Trám - phường Nếnh, khiến 2 người bị thương.

Ngay khi phát hiện vụ việc, với tinh thần trách nhiệm "Vì Nhân dân phục vụ", khẩn trương và chủ động, cán bộ, chiến sĩ trong Tổ TTKS nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân; đồng thời phối hợp với người dân liên hệ xe cấp cứu, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn

Song song với công tác hỗ trợ các nạn nhân, Tổ TTKS triển khai phân luồng, hướng dẫn giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm thứ cấp. Tổ công tác cũng chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, để phối hợp tiếp nhận, xử lý vụ việc theo quy định. Theo thông tin cập nhật, tình trạng sức khỏe của cả 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của Tổ TTKS - Phòng Cảnh sát cơ động, thể hiện tinh thần luôn vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Ảnh: Tổ TTKS hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu

Qua vụ việc, khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông, nhất là vào ban đêm và tại các khu vực đường gom, nút giao, gầm cầu vượt, những nơi thiếu ánh sáng. Khi phát hiện tai nạn giao thông, người dân cần nhanh chóng thông báo đến lực lượng chức năng, hỗ trợ người bị nạn trong khả năng an toàn của mình và không tụ tập gây cản trở công tác cứu nạn, cứu hộ, xử lý hiện trường.