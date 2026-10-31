Ông Kim Jong Un dự triển lãm UAV, kêu gọi đẩy mạnh phát triển công nghệ

Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự một triển lãm chuyên về máy bay không người lái (UAV) và kêu gọi nhanh chóng mở rộng, tăng cường công nghệ trong lĩnh vực này. Động thái diễn ra trong bối cảnh quân đội Triều Tiên gia tăng các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái tham quan triển lãm máy bay không người lái tại khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Sở hữu các loại UAV tiên tiến là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Kim Jong Un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn tăng cường cả năng lực quân sự thông thường và hạt nhân để đối phó với những gì ông gọi là các mối đe dọa an ninh do Mỹ dẫn dắt.

Triển lãm cho thấy Triều Tiên chú trọng phát triển UAV

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un đã thăm triển lãm hôm 29/10, quan sát các mẫu UAV tấn công và nhiều thiết bị khác được giới thiệu là thành tựu mới trong lĩnh vực công nghệ không người lái. Phát biểu tại sự kiện, ông Kim công bố một số biện pháp chưa được nêu cụ thể nhằm “nhanh chóng mở rộng và tăng cường công nghệ hàng không không người lái”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định, đây dường như là triển lãm đầu tiên của Triều Tiên chỉ dành riêng cho UAV. Truyền thông Hàn Quốc cho biết sự kiện trưng bày hơn 30 loại thiết bị, trong đó có UAV tàng hình và UAV tấn công điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV).

Ông Kim thị sát các cuộc thử nghiệm vũ khí

KCNA cho biết, nhân dịp triển lãm, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhiều loại UAV, tên lửa và hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu chính xác cỡ nòng 600 mm.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong Un theo dõi các loại vũ khí được phóng lên, bên cạnh là con gái ông đang vỗ tay. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định cô gái, được cho là khoảng 13 tuổi, đã được ông Kim lựa chọn làm người kế nhiệm.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực bờ biển phía đông Triều Tiên hôm 29/10.

Căng thẳng gia tăng giữa hai miền Triều Tiên

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng kể từ khi các vụ nổ mìn tại khu vực biên giới hồi tháng trước khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng chôn mìn ở phía nam Đường phân định quân sự và yêu cầu Triều Tiên xin lỗi. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm và cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích. Tuần trước, Triều Tiên đe dọa nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền qua biên giới và triển khai các hệ thống vũ khí mới tại khu vực này.

Ngày 30/10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là hành động “khiêu khích” làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Freedom Flag kéo dài hai tuần, dự kiến kết thúc ngày 6/11, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước, với sự tham gia của máy bay chiến đấu, trực thăng và UAV.