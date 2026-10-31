Phố Wall giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/10 khi nhà đầu tư lo ngại cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy giá cổ phiếu công nghệ lên quá cao.

Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: AP

Chỉ số S&P 500 giảm 1,8%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 và tuần giảm thứ ba liên tiếp. Nasdaq Composite mất 2,9%, trong khi Dow Jones giảm 572 điểm, tương đương 1,1%.

Cổ phiếu Intel lao dốc 28,6%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1974, sau khi công ty đưa ra dự báo lợi nhuận quý cuối năm thấp hơn kỳ vọng. Amazon giảm 1,4%, còn Alphabet trước đó đã mất hơn 12% trong phiên giao dịch liền trước. Nvidia cũng giảm 4,2%, tạo áp lực lớn lên chỉ số S&P 500.

Giới đầu tư lo ngại những khoản chi hàng trăm tỷ USD cho AI chưa chắc mang lại lợi nhuận tương xứng. Lãi suất cao cũng có thể làm chậm làn sóng đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Cổ phiếu các doanh nghiệp tiền điện tử tiếp tục giảm sau vụ tấn công nhằm vào Binance khiến hơn 6 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng. Bitcoin rơi xuống dưới 77.000 USD. Cổ phiếu Coinbase mất 10,6%, còn Strategy giảm 7,8%.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng và hàng tiêu dùng ghi nhận mức tăng nhờ kết quả kinh doanh vượt dự báo. ExxonMobil tăng 2,2%, Chevron tăng 1,8%, Mondelez International tăng 3,9% và Colgate-Palmolive tăng 2,3%.

Kết thúc phiên, S&P 500 giảm 140,32 điểm, xuống 7.580,07 điểm; Dow Jones giảm 572,25 điểm, còn 51.770,31 điểm; Nasdaq Composite mất 747,73 điểm, xuống 25.437 điểm.

Tại châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,5%, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,1%, trong khi Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,5%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định giữ nguyên lãi suất, tương tự động thái của Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu trước đó trong tuần.

Trên thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm từ 4,98% xuống 4,93%. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 2,4%, lên 113,43 USD/thùng.