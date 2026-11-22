Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng

Những ngày đầu tháng 11, không khí vui tươi, phấn khởi đã lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn Quảng Ninh với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi. Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam.

Đông đảo nhân dân tham gia Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Lê Nam.

Ngày 15/11 vừa qua, 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng, ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong mỗi khu dân cư.

Tại khu phố 5, phường Hà Tu, ngày hội diễn ra trong không khí rộn ràng, thắm đượm tình đoàn kết, nghĩa tình. Là địa bàn tập trung đông công nhân ngành Than, khu phố mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người thợ mỏ, được hun đúc qua nhiều thế hệ và hòa quyện với văn hóa bản địa. Trong đó, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực thông qua các phong trào hiến đất, làm đường, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo khuyến học, khuyến tài và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục lan tỏa sâu rộng, với 99,5% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 24 gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương; khu phố 5 được công nhận "Khu phố văn hóa xuất sắc năm 2026".

Nhân dân khu phố 5, phường Hà Tu sôi nổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng khu dân cư.

Ông Vũ Văn Sính, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường Hà Tu, chia sẻ: Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và những giá trị văn hóa tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố sẽ tiếp tục đồng lòng, chung sức, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của phường Hà Tu và thành phố Quảng Ninh.

Không chỉ tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ở mỗi khu dân cư còn trở thành dịp để các địa phương giới thiệu, tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng. Tại xã Quảng La, ngày hội được tổ chức tại Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y nhằm giới thiệu những phong tục, tập quán, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây, góp phần làm nổi bật sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa địa phương.

Hội thi “Mâm cơm Đại đoàn kết” tại xã Đông Ngũ mang đến không khí vui tươi, đầm ấm góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc địa phương.

﻿Ảnh: Trần Hoàn

Ở xã Ba Chẽ, phiên chợ vùng cao được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, mang chủ đề “Lan tỏa bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng, cùng xây dựng quê hương giàu đẹp”. Phiên chợ trở thành không gian giao lưu văn hóa, nơi người dân giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá ẩm thực đặc sắc của địa phương, đồng thời tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian đậm sắc màu vùng cao.

Hay tại xã Đông Ngũ, hội thi “Mâm cơm Đại đoàn kết” mang đến không khí vui tươi, đầm ấm, thể hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc nơi đây. Mỗi mâm cơm không chỉ là sự hội tụ của món ăn, hương vị truyền thống, văn hóa quê hương mà còn gửi gắm những câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Trước đó, ngày 1/11, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), UBND thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa được tổ chức rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phường Bãi Cháy tổ chức chương trình nghệ thuật “Thanh âm miền di sản” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các hoạt động được tổ chức từ cấp thành phố tới 100% xã, phường, đặc khu. Nổi bật, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô, hấp dẫn như: Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử” lần thứ I; Hội chợ OCOP và triển lãm “Sắc thu Quảng Ninh 2026”; Tuần phim “Vùng mỏ anh hùng” và Tuần phim "Ngày Văn hóa Việt Nam”; Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2026...

Mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng, vừa tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, vừa góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị đặc sắc của vùng đất Quảng Ninh, tạo cơ hội để người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, đưa văn hóa từng bước thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của Quảng Ninh và đất nước.