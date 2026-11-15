Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, sáng 15/11, 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng đặc sắc, ngày hội đã mang đến không khí vui tươi, sự gắn kết trong mỗi khu dân cư và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.