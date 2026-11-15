Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, sáng 15/11, 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng đặc sắc, ngày hội đã mang đến không khí vui tươi, sự gắn kết trong mỗi khu dân cư và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Ngay từ sáng sớm, người dân xã Hoành Mô đã trang phục chỉnh tề để đến nhà văn hóa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân thôn Đông Hải, xã Đông Ngũ, phấn khởi đến dự ngày hội.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khu phố 1, phường Quang Hanh khi tham gia Ngày hội.

Các em nhỏ thôn Đông Hải, xã Đông Ngũ, hào hứng tới tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại ngày hội, góp phần tạo nên sắc màu tươi vui, rộn rã và góp phần gắn kết các thế hệ trong cộng đồng.

Các tiết mục văn nghệ góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các tiết mục văn nghệ tại thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng.

Người dân thôn Nam Sơn, xã Ba Chẽ, biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Đồng bào dân tộc tại khu phố Thống Nhất, xã Tiên Yên, cùng chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc trong ngày hội thể hiện sự đa dạng văn hoá và tình đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu tập thể được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Người dân khu phố 1, phường Quang Hanh, tham gia trò chơi bịt mắt đập bóng.

Chính quyền và người dân thôn Đồng Văn cùng chung vui, múa sạp.

Người dân khu phố 5, phường Hà Tu, tham gia các hoạt động vui chơi, văn nghệ tại Ngày hội.

Người dân hai thôn Nam Sơn và Nam Kim, xã Ba Chẽ, cùng tham gia giã bánh giầy tại Ngày hội...

...và cùng chung vui trong trò chơi bịt mắt bắt vịt.

Hoạt động bóng đá nữ diễn ra sôi nổi tại các thôn Hà Lâu, Hà Lâm và Bắc Lù, xã Điền Xá.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, người dân thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, cùng quây quần bên bữa cơm đoàn kết, chia sẻ niềm vui và thể hiện sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.