Mọi ý kiến của người dân phải được tiếp nhận và xử lý đến cùng

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Quảng Ninh đang cùng cả nước tích cực triển khai các hoạt động "Tháng nghe dân nói”, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, về nội dung này.

Đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh.

- Xin ông cho biết về mục đích, yêu cầu trọng tâm của việc tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói”?

+ Ngày 18/6/2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTW-BTT về tổ chức "Tháng nghe dân nói”. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT ngày 3/7/2026 về tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói”.

Trong đó xác định rõ hoạt động "Tháng nghe dân nói” phải được triển khai ở tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực chất, hiệu quả; không hình thức, chồng chéo trong phối hợp. Qua đó nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Không đơn thuần là tổ chức thêm một cuộc hội nghị, hay một hoạt động tiếp xúc với nhân dân, mục đích cốt lõi của "Tháng nghe dân nói” là tạo ra một cơ chế để Mặt trận và cả hệ thống chính trị thực sự "gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” hơn nữa. Hiệu quả hoạt động được đánh giá bằng kết quả xử lý thực tế và mức độ hài lòng của nhân dân; phấn đấu 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch và có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói”. Vậy việc triển khai của MTTQ các xã, phường, đặc khu cụ thể ra sao trong những tháng qua, thưa ông?

+ Đến nay, 38/54 xã, phường, đặc khu đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Trong gần 3 tháng, toàn thành phố đã tổ chức được 148 hội nghị, tọa đàm, đối thoại trực tiếp với nhân dân; trực tiếp xuống địa bàn, lắng nghe các nhóm đối tượng yếu thế. Điểm nổi bật của "Tháng nghe dân nói” là được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, như các mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”, "Cà phê dân sinh”, "Bàn trà Mặt trận”... Một số địa phương còn gắn với các hội nghị chuyên đề, như "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; lồng ghép vào chương trình, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Việc lắng nghe cũng được mở rộng trên môi trường số, tạo thêm kênh tiếp nhận ý kiến thuận tiện, liên tục, không phụ thuộc vào thời gian và địa điểm.

Qua thực tế triển khai cho thấy, đông đảo các tầng lớp nhân dân rất ủng hộ hoạt động này của MTTQ, tham gia với tinh thần cởi mở, chủ động phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống; đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực cho địa phương. Trong gần 3 tháng triển khai, toàn thành phố đã ghi nhận 630 ý kiến của nhân dân. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng dân sinh, giao thông, môi trường, chỉnh trang đô thị, đất đai, thủ tục hành chính, an sinh xã hội và chất lượng cung ứng dịch vụ công. Đáng chú ý, nhiều ý kiến không chỉ phản ánh khó khăn, vướng mắc, mà còn đề xuất giải pháp, hiến kế từ thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tham gia ngày càng chủ động của nhân dân đối với công việc chung của địa phương.

Điều quan trọng hơn cả là những ý kiến sau khi được tiếp nhận phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể với phương châm "Nghe dân nói - Hiểu vấn đề - Xử lý việc dân cần”. Tại các địa phương như Hà Tu, Phong Cốc, Hoàng Quế, Quang Hanh, Đường Hoa, Vĩnh Thực... thông qua đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề về ANTT, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, ngập úng, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân đã được trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị. Khi người dân thấy ý kiến của mình được lắng nghe, trao đổi và phản hồi, sự tham gia ngày càng chủ động hơn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân ngay từ cơ sở; mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân càng thêm bền chặt.

Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc linh hoạt triển khai "Tháng nghe dân nói" về tới từng khu phố.

- Ông có thể cho biết rõ hơn về quy trình xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân cụ thể ra sao?

+ Điều quan trọng nhất sau mỗi cuộc đối thoại, mỗi diễn đàn "Tháng nghe dân nói” là ý kiến của người dân phải được tiếp nhận và xử lý đến cùng, chứ không dừng lại ở việc ghi nhận, tổng hợp. Vì vậy, quy trình giải quyết kiến nghị cũng được giao rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đến cùng để phản hồi kết quả lại với nhân dân. Cụ thể, đối với các hội nghị đối thoại, ý kiến của nhân dân được tiếp nhận, trao đổi và giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Chủ trì hội nghị, đại diện cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan có trách nhiệm làm rõ, hướng dẫn hoặc trả lời đối với từng nội dung; những vấn đề thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện giải quyết được xem xét, xử lý ngay, những nội dung cần thêm thời gian được tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả đến người dân.

Đối với các hình thức như "Ngày cuối tuần cùng dân”, "Cà phê dân sinh”, "Bàn trà Mặt trận”, “Mặt trận lắng nghe 24/7”, hoặc lắng nghe nhân dân thông qua các câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt tại khu dân cư… MTTQ cấp xã tổng hợp, phân loại và xác định hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được chuyển đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị đến cơ quan chức năng cấp trên. Đối với các nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, Mặt trận chủ động phối hợp, đề nghị các cơ quan liên quan cùng xem xét, giải quyết.

Đặc biệt, Mặt trận không chỉ chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng, mà tiếp tục nắm tình hình, theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết. Những nội dung phù hợp có thể được đưa vào chương trình giám sát, phản biện xã hội hoặc phối hợp kiểm tra, đôn đốc. Khi có kết quả, Mặt trận thông tin lại cho người dân bằng hình thức phù hợp. Như vậy, quy trình cơ bản được thực hiện theo hướng: Tiếp nhận - Tổng hợp, phân loại - Chuyển đúng thẩm quyền - Theo dõi, đôn đốc - Giám sát khi cần thiết - Thông tin kết quả.

Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Thực tổ chức giám sát thi công cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư.

- Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa hiệu quả của các diễn đàn "Tháng nghe dân nói”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố có những định hướng trọng tâm gì trong thời gian tới, thưa ông?

+ Trước hết, chúng tôi xác định tiếp tục duy trì "Tháng nghe dân nói” theo hướng thường xuyên, thiết thực và ngày càng gần dân hơn, trọng tâm ở cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố. Các hoạt động cần được tổ chức định kỳ với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với các sự kiện chính trị, ngày truyền thống của địa phương, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tạo điều kiện để nhân dân tham gia, trao đổi và phản ánh ý kiến một cách thuận lợi.

Cần tiếp tục phát huy, sáng tạo và nhân rộng những mô hình đã cho thấy hiệu quả; đồng thời cũng phải khuyến khích nghiên cứu, xây dựng thêm những mô hình mới phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế của nhân dân, tránh tổ chức rập khuôn, thiếu tinh thần chủ động.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, theo dõi và phản hồi ý kiến của nhân dân. Việc kết hợp giữa các hình thức trực tiếp với các kênh trên nền tảng số sẽ tạo phương thức tiếp nhận đa dạng, liên tục, thuận tiện hơn, giúp người dân có thể tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian và địa điểm.

"Tháng nghe dân nói” cũng cần được đặt trong không gian sinh hoạt cộng đồng rộng hơn, không chỉ thông qua hội nghị, hay các kênh tiếp nhận ý kiến mà có thể lồng ghép phù hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu cộng đồng, các cuộc vận động, phong trào thi đua và hoạt động thường xuyên của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Như vậy, hoạt động lắng nghe nhân dân không chỉ dừng lại trong một "tháng”, mà tiếp tục duy trì như một phương thức công tác thường xuyên; góp phần tạo không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân ngay từ cơ sở.

Ngoài việc tổ chức thực hiện, MTTQ cấp xã tiếp tục tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai các hoạt động "Tháng nghe dân nói” về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và kịp thời chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, MTTQ sẽ tăng cường các hình thức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt ý kiến nhân dân trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND; từ đó tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi việc tiếp thu, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Một yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục tăng cường tiếp công dân, phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Mặt trận phân công rõ trách nhiệm trong tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý, theo dõi, đôn đốc và phản hồi các ý kiến, kiến nghị. Kết quả giải quyết cần được thông tin, công khai bằng hình thức phù hợp để nhân dân biết, theo dõi và giám sát. Qua đó, bảo đảm "nghe dân nói” phải đi liền với "giải quyết việc dân quan tâm”, tạo chuyển biến thực chất từ ý kiến thành hành động.

- Trân trọng cảm ơn ông!