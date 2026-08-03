Lào Cai: Làm rơi đất ra đường, tài xế xe đầu kéo bị phạt 03 triệu đồng

Ngày 02/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe đầu kéo làm rơi vãi đất ra mặt đường sau khi tiếp nhận phản ánh kèm video do người dân cung cấp trên không gian mạng.

Theo đó, qua phản ánh của người dân, xe đầu kéo biển kiểm soát 21H-013.xx kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 21R-005.xx lưu thông trên tuyến đường Hương Lý, xã Yên Bình, làm đất rơi vãi ra mặt đường, gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh xe đầu kéo làm rơi vãi đất ra mặt đường được người dân ghi lại và phản ánh đến lực lượng cảnh sát giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã khẩn trương xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là T.D.C. (sinh năm 1987, trú xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan công an, ông T.D.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.D.C. về hành vi điều khiển xe làm rơi đất ra đường bộ gây mất an toàn giao thông, xử phạt 3 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thu dọn toàn bộ lượng đất bám trên mặt đường.

Người điều khiển phương tiện làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các đơn vị vận tải và người điều khiển phương tiện cần vệ sinh phương tiện trước khi lưu thông, không để bùn đất, vật liệu rơi vãi hoặc kéo theo ra mặt đường. Mọi hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác tuần tra, kiểm soát hoặc từ phản ánh của người dân đều sẽ được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.