Lào Cai: Xử phạt tài xế xe đầu kéo vượt xe không đúng quy định qua clip trên mạng xã hội

Ngày 02/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh, xử phạt một trường hợp điều khiển xe đầu kéo vượt xe không đúng quy định sau khi phát hiện clip ghi lại hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phát hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe đầu kéo biển kiểm soát 21H-031.xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 21RM-000.xx có dấu hiệu vượt xe không đúng quy định trên tuyến Quốc lộ 70.

Hình ảnh xe đầu kéo vượt xe không đúng quy định trên tuyến Quốc lộ 70 được ghi lại từ clip đăng tải trên không gian mạng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 16 giờ 55 phút ngày 31/7/2026, tại Km51+800 Quốc lộ 70, thuộc xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, người điều khiển phương tiện đã thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã mời ông L.V.N. (sinh năm 1989, trú xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông L.V.N. thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện.

Căn cứ tài liệu xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.N. về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt" theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện chỉ thực hiện vượt xe khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Mọi hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác tuần tra, kiểm soát hoặc từ hình ảnh, clip do người dân cung cấp, đăng tải trên không gian mạng đều sẽ được xác minh, xử lý nghiêm nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.