Công diễn và trao giải Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh năm 2026

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, tối 24/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm TP Quảng Ninh (phường Hạ Long), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức công diễn và trao giải Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Tuần Văn hoá đại đoàn kết năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Quản Minh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, lãnh đạo các địa phương và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự chương trình công diễn và trao giải Liên hoan.

Chương trình công diễn và trao giải Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên trên kênh QTV3 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư đã được 54/54 địa phương sôi nổi tổ chức từ thôn, khu dân cư tới cấp xã và cấp cụm từ tháng 8 đến tháng 10, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng với gần 6.000 nghệ sĩ, diễn viên không chuyên từ người cao tuổi đến thanh thiếu nhi tham gia luyện tập và biểu diễn.

Đồng chí Quản Minh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, trao giải Nhất cho đội thi phường Bãi Cháy.

Trải qua Liên hoan của 9 cụm địa phương đã lựa chọn 9 đoàn nghệ thuật xuất sắc nhất để dự thi Liên hoan cấp thành phố gồm các phường: Mạo Khê, Việt Hưng, Hoành Bồ, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Móng Cái 1 và các xã Hải Lạng, Bình Liêu, Quảng Hà. Mỗi đội thi đều mang đến những sắc màu nghệ thuật phản ánh sinh động truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, thành tựu phát triển và vẻ đẹp con người, vùng đất Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố và đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, trao giải Nhì cho các đội thi phường Cẩm Phả, phường Mạo Khê, xã Hải Lạng và xã Quảng Hà.

Liên hoan cấp thành phố thu hút gần 800 nghệ sĩ, diễn viên không chuyên tham gia biểu diễn 41 tiết mục ở các thể loại ca, múa, nhạc, kịch, độc tấu nhạc cụ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, sáng tạo, các tiết mục nghệ thuật mang đến không khí sôi nổi, giàu cảm xúc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về vùng đất, con người Quảng Ninh, gửi gắm khát vọng cống hiến, vun đắp xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh trên hành trình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, trao giải Ba cho các đội thi phường Việt Hưng, Hoành Bồ, Móng Cái 1 và xã Bình Liêu.

Với chủ đề xuyên suốt “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị văn hóa sâu rộng, là ngày hội văn hóa của nhân dân. Qua đó, đưa người dân trở thành trung tâm của các hoạt động văn hóa cơ sở, là chủ thể tiếp nhận, sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Đồng thời, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Các đồng chí: Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, trao giải A cho 14 tiết mục nghệ thuật xuất sắc.

Thông qua Liên hoan, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển sâu rộng; mỗi khu dân cư sẽ thực sự trở thành một không gian văn hóa đoàn kết, nghĩa tình, nơi những giá trị tốt đẹp được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội thi.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Ba, 4 giải Nhì và 1 giải Nhất toàn đoàn cho các đội thi. Đội thi phường Bãi Cháy đã xuất sắc giành giải Nhất của Liên hoan.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao giải cho 14 tiết mục đạt giải A, 15 tiết mục đạt giải B, 12 tiết mục đạt giải Khuyến khích. 4 giải thưởng Ấn tượng được trao cho: Diễn viên cao tuổi nhất cho ông Cao Văn Quyền (92 tuổi); diễn viên nhỏ tuổi nhất cho cháu Đặng Thu Huyền (2 tuổi) cùng đến từ đội thi xã Quảng Hà; diễn viên kịch xuất sắc nhất cho ông Xuân Định (tiểu phẩm Mở đường) của đội thi phường Bãi Cháy và đạo diễn kịch xuất sắc nhất cho bà Nguyễn Thị Quế (tiểu phẩm Món quà của biển) đến từ đội thi xã Hải lạng.

Hình ảnh các tiết mục đặc sắc tại đêm công diễn và trao giải Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026:

Tiết mục mash-up “Ai về quê hương tôi Quảng Ninh - Việt Nam tự hào vững bước tương lai” do đoàn nghệ thuật phường Cẩm Phả biểu diễn.

Tiết mục hợp ca “Tổ khúc lá cờ Đảng” do đoàn nghệ thuật phường Việt Hưng biểu diễn.

Tiết mục tốp ca “Khúc hát Then bên bờ di sản” do đoàn nghệ thuật xã Bình Liêu biểu diễn.

Tiết mục đơn ca “Huyền thoại Rồng hoá đá” do đoàn nghệ thuật phường Hoành Bồ biểu diễn.

Tiết mục hợp ca “Đám cưới Sán Dìu” do đoàn nghệ thuật xã Hải Lạng biểu diễn.

Tiết mục múa “Mạch nguồn gốm Việt” do đoàn nghệ thuật phường Mạo Khê biểu diễn.

Tiểu phẩm “Mở đường” do đoàn nghệ thuật phường Bãi Cháy thể hiện.

Tiết mục đơn ca "Hò biển" do đoàn nghệ thuật phường Móng Cái 1 biểu diễn.

Tiết mục múa “Kỷ nguyên mới” do đoàn nghệ thuật xã Quảng Hà biểu diễn.

Tiết mục độc tấu violin “Hello Việt Nam” do đoàn nghệ thuật phường Bãi Cháy biển diễn.

Tiết mục tốp ca “Tình ca thợ mỏ” do đoàn nghệ thuật phường Cẩm Phả biểu diễn.

Hợp ca “Bản hùng ca Quảng Ninh rực rỡ” (lời thơ Quản Minh Cường, nhạc Tuấn Đạt) do đoàn nghệ thuật phường Mạo Khê biểu diễn, khép lại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh năm 2026 trong cảm xúc hân hoan, tự hào.