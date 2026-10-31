Liên hoan tiếng hát khu dân cư cụm số 7

Sáng 31/10, tại Nhà văn hóa xã Bình Liêu, diễn ra Liên hoan tiếng hát khu dân cư cụm thi đua số 7 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Lãnh đạo các xã tặng hoa chúc mừng Liên hoan.

Liên hoan thu hút sự tham gia của hơn 100 diễn viên không chuyên là cán bộ, đảng viên và nhân dân đến từ 6 xã trong Cụm số 7, gồm: Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Ba Chẽ, Lương Minh và Kỳ Thượng.

Tại Liên hoan, các đội đã mang đến 24 tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm đặc sắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước; phản ánh sinh động nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần cùng những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển của Quảng Ninh.

Với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, Liên hoan là sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích; tạo cơ hội cho các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tiết mục xuất sắc và các giải toàn đoàn. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Bình Liêu, giải nhì thuộc về xã Ba Chẽ và xã Lương Minh. Các xã Lục Hồn, Hoành Mô và Kỳ Thượng đoạt giải ba.