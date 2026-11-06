Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố diễn ra vào ngày 24/11

Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố (phường Hạ Long). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hợp ca "Quảng Ninh thành phố trong nắng mai" của đội thi phường Bãi Cháy tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư Cụm số 4.

Tham gia Liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp thành phố có 9 đoàn xuất sắc giành giải nhất tại các liên hoan cấp cụm, đến từ các địa phương: Hoành Bồ, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hải Lạng, Cẩm Phả, Quảng Hà, Bình Liêu, Móng Cái 1 và Mạo Khê.

Theo kế hoạch, sáng 24/11, liên hoan sẽ khai mạc và diễn ra phần thi của 6 đoàn; buổi chiều 3 đoàn còn lại tiếp tục dự thi. Tối cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ tổ chức công diễn các tiết mục tiêu biểu và trao giải.

Chương trình công diễn và trao giải sẽ diễn ra vào 20h10 phút, được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Báo và PTTH Quảng Ninh.

Với sự chuẩn bị tích cực của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các địa phương, liên hoan hứa hẹn mang đến không khí giao lưu, biểu diễn sôi nổi, đậm sắc màu văn hóa. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Vùng mỏ, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển của thành phố Quảng Ninh hôm nay.