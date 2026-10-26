Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh cụm thi số 1

Ngày 25/10, tại phường Mạo Khê, đã diễn ra Liên hoan Tiếng hát khu dân cư "Tự hào thành phố Quảng Ninh" cụm thi số 1.

Một tiết mục trong chương trình.

Liên hoan quy tụ 24 tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm do các đội văn nghệ quần chúng đến từ 6 phường: Đông Triều, An Sinh, Bình Khê, Mạo Khê, Hoàng Quế và Yên Tử biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và những thành tựu phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ quần chúng, Liên hoan còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần củng cố niềm tin, niềm tự hào của nhân dân, khơi dậy và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải tiết mục hát xuất sắc nhất với phần trình diễn hát văn “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” cho phường Hoàng Quế, tiết mục múa xuất sắc nhất với “Mạch nguồn gốm Việt” và giải tiết mục tấu nhạc cụ xuất sắc nhất với “Xuân về trên bản H’Mông” cho phường Mạo Khê, giải tiểu phẩm xuất sắc nhất thuộc về “Hoa sau bão” của phường Bình Khê. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba toàn đoàn cho các đội. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn được trao cho phường Mạo Khê.