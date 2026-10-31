Phường Cẩm Phả đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan tiếng hát khu dân cư cụm số 5 năm 2026

Ngày 31/10, tại phường Cẩm Phả, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 cụm số 5 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Liên hoan quy tụ 6 đội văn nghệ quần chúng đến từ các phường: Cẩm Phả, Quang Hanh, Hà Tu, Cửa Ông, Mông Dương và đặc khu Vân Đồn, với 30 tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về thể loại như: đơn ca, tốp ca, hợp ca, múa, độc tấu nhạc cụ và tiểu phẩm.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các Đội thi tham gia Liên hoan.

Với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh qua 63 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt, nhiều tiết mục đã khắc họa đậm nét truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ, phẩm chất con người Quảng Ninh cùng khát vọng xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Các tiết mục tham gia liên hoan được dàn dựng công phu với chất lượng nghệ thuật cao.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho phường Cẩm Phả; giải Nhì toàn đoàn thuộc về phường Cửa Ông và đặc khu Vân Đồn; giải Ba được trao cho các phường Mông Dương, Hà Tu và Quang Hanh.

Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Đội thi phường Cẩm Phả.

Bên cạnh các giải toàn đoàn, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ cho những tiết mục xuất sắc ở các thể loại hợp ca, tiểu phẩm, múa, đơn ca, song ca, tốp ca và độc tấu nhạc cụ, nhằm ghi nhận sự sáng tạo, đầu tư dàn dựng cũng như tài năng của các diễn viên không chuyên.

Liên hoan không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ quần chúng mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tại cơ sở; đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than và sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố.