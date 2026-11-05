Luồng sinh khí mới nâng bước chân vui tới trường

Thành phố Quảng Ninh xác định lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục tiếp tục được ưu tiên; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm nâng cấp, đội ngũ nhà giáo từng bước được củng cố. Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho học sinh được triển khai, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, giáo dục STEM, chuyển đổi số, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, công bằng và toàn diện.