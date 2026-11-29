HLV Pochettino thừa nhận tái thiết Man United khó khăn hơn dự kiến

HLV Mauricio Pochettino thừa nhận nhiệm vụ tái thiết Manchester United đang khó khăn hơn ông tưởng, đồng thời kêu gọi các cầu thủ duy trì niềm tin và tập trung cải thiện phong độ.

HLV Mauricio Pochettino trao đổi với các cầu thủ của mình sau trận đấu giữa Manchester United và Brentford tại Ngoại hạng Anh ở Manchester, Anh, ngày 28/11/2026. Ảnh: AP

“Đây là thời điểm khó khăn. Nếu hỏi liệu mọi chuyện có khó khăn hơn dự kiến không, thì đúng là như vậy. Chúng tôi không bao giờ nghĩ sẽ phải nhận những kết quả như thế này. Nhưng đó là thực tế và chúng tôi cần chấp nhận thực tế. Chúng tôi ở đây để đối mặt với điều đó”, Pochettino nói.

Chiến lược gia người Argentina cho rằng Man United cần cải thiện sự ổn định trong suốt trận đấu, thay vì chỉ chơi tốt trong một số khoảng thời gian nhất định.

“Vấn đề là chúng tôi cần duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút. Đôi khi chúng tôi chỉ thể hiện tốt trong 20 phút, hoặc trong hiệp hai, hoặc từ phút 20 đến phút 60. Sự thiếu ổn định đó là điều chúng tôi cần cải thiện”, ông nói.

Pochettino cũng nhấn mạnh Man United không thể chỉ dựa vào danh tiếng và lịch sử để tìm lại thành công, mà phải cải thiện toàn diện và thể hiện tốt hơn đối thủ.

“Chúng tôi cần hiểu thực tế của mình. Đúng, chúng tôi là Manchester United, nhưng không thể chỉ dựa vào biểu tượng và lịch sử để giành chiến thắng. Chúng tôi cần ngang bằng với đối thủ ở mọi khía cạnh, sau đó phải chơi tốt hơn họ mới có thể thắng”, HLV này nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Argentina cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục làm việc, phân tích các trận đấu và tìm giải pháp để giúp đội bóng tiến bộ. Ông cũng khẳng định các cầu thủ cần được ủng hộ trong giai đoạn khó khăn.

“Cách duy nhất để thay đổi tình hình là tiếp tục thúc đẩy và làm việc”, Pochettino nói, đồng thời cho rằng đội bóng cần đoàn kết, chấp nhận thực tế và tiếp tục nỗ lực để cải thiện.

Những khó khăn của Man United còn đến từ tâm lý thi đấu thiếu tự tin, khiến đội bóng dễ bị ảnh hưởng sau khi để đối phương ghi bàn. Ông Pochettino cho rằng khi niềm tin xuống thấp, các cầu thủ gặp khó khăn trong việc phản ứng và duy trì thế trận. Đội bóng cũng đang phải đối mặt với áp lực lớn từ vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi lịch thi đấu dày khiến thời gian dành cho tập luyện, phân tích và điều chỉnh chiến thuật bị hạn chế.