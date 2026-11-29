Sôi động Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026

Sáng 29/11, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, TP Quảng Ninh), Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải thứ 3 được tổ chức tại vùng đất non thiêng Yên Tử.

Các VĐV tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km, cùng xuất phát và về đích tại cổng đá Yên Tử Legacy. Trong đó, cự ly bán marathon (21km) xuất phát lúc 6h, tiếp đến là hai cự ly 5km và 10km lúc 7h. Với tổng độ cao tích lũy khoảng 200m, cự ly 21km mang đến những thử thách về sức bền cho các chân chạy. Giải đấu thu hút gần 3.000 VĐV đến từ 12 quốc gia khác nhau.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc về đích ở cự ly 5km nữ.

Kế thừa cung đường đua của mùa giải 2025, các VĐV chạy dọc tuyến đường dẫn vào khu di tích Yên Tử, qua những đoạn đường uốn lượn giữa cảnh quan núi rừng, quay đầu tại các điểm tương ứng với từng cự ly. Đáng chú ý, cự ly 21km với tổng độ cao tích lũy khoảng 200m đặt ra những thử thách về sức bền, khả năng phân phối sức và duy trì tốc độ của các chân chạy. Dọc đường đua, Ban Tổ chức bố trí 5 trạm tiếp nước, dinh dưỡng và hỗ trợ y tế phục vụ các VĐV.

Kết thúc giải, BTC trao các giải thưởng cho các VĐV xuất sắc nhất ở các cự ly 5km, 10km, 21km... Với cung đường đua giữa cảnh quan thiên nhiên của vùng di sản Yên Tử, giải góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, phát triển du lịch thể thao, quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Ninh.

Sau đây là một số hình ảnh của giải đấu:

Lễ chào cờ trang nghiêm mở đầu Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026.

Các VĐV hào hứng khởi động, sẵn sàng chinh phục đường đua.

Quyết tâm trước khi khởi tranh đường chạy.

Các VĐV cự ly 5km hào hứng xuất phát, bắt đầu hành trình chinh phục đường đua.

Những nụ cười rạng rỡ trên đường chạy giữa miền di sản.

Cung đường chạy uốn lượn giữa sắc xanh núi rừng Yên Tử.

Đông đảo VĐV hào hứng tranh tài trong tiết trời mát mẻ của Yên Tử.

Các VĐV tăng tốc chuẩn bị cán đích.

Niềm vui rạng rỡ của các VĐV khi cán đích, hoàn thành hành trình chinh phục đường đua.

VĐV người Nga xuất sắc cán đích đầu tiên ở cự ly 5km.

BTC trao giải cao nhất cho các VĐV về đích ở cự ly 21km nữ.