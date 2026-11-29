Konrad Laimer chấn thương, Bayern khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng

Bayern Munich tiếp tục chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ Konrad Laimer phải phẫu thuật chấn thương mắt cá chân phải, sau khi gặp vấn đề trong trận hòa Hamburg 0-0 tại Bundesliga hôm 28/11.

Chấn thương liên tiếp của các trụ cột đang trở thành vấn đề lớn với Bayern Munich, khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc duy trì lực lượng và ảnh hưởng đến cuộc đua ở Bundesliga cũng như các đấu trường khác. Ảnh: AP

Bayern thông báo ngày 29/11 rằng Laimer bị trật gân ở mắt cá chân phải và cần phẫu thuật. Tuyển thủ Áo sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian chưa xác định. Chấn thương xảy ra khi anh vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Hamburg.

Sự vắng mặt của Laimer là tổn thất đáng kể đối với Bayern, đội đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi nhiều cầu thủ quan trọng như Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Manuel Neuer, Serge Gnabry và Alphonso Davies đều đang chấn thương. Gnabry và Davies đã trở lại tập luyện hôm 27/11, nhưng chưa rõ khi nào có thể trở lại thi đấu.

Konrad Laimer, 29 tuổi, gia nhập Bayern Munich vào mùa hè năm 2023 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với RB Leipzig. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Red Bull Salzburg, nơi giành 3 chức vô địch quốc gia và 3 Cúp quốc gia Áo, trước khi chuyển đến Leipzig năm 2017. Tại đây, Laimer có 190 lần ra sân và giành 2 chức vô địch Cúp Quốc gia Đức vào các năm 2022 và 2023.

Được đánh giá là một cầu thủ đa năng, Laimer có thể thi đấu ở nhiều vị trí, từ tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm đến hậu vệ phải, thậm chí cả hậu vệ trái. Tại Bayern, anh thường được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ phải. Khả năng pressing, tranh chấp và hoạt động với cường độ cao giúp tuyển thủ Áo trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình.

Bayern, nhà đương kim vô địch Bundesliga, hiện kém đội đầu bảng Borussia Dortmund 1 điểm, trước khi Dortmund tiếp đón Bayer Leverkusen vào ngày 30/11 (giờ Việt Nam). Bayern sẽ tiếp đón Hertha Berlin, đội đang dẫn đầu giải hạng hai Đức, ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đức ngày 2/12 (giờ Việt Nam).