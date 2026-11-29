Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X Bắn cung, Rowing, Pencak Silat mang huy chương Vàng về cho Quảng Ninh

Ngày thi đấu 29/11, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, các VĐV Quảng Ninh tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành thêm 3 HCV, 4 HCB ở các môn Bắn cung, Rowing và Pencak Silat, nâng số HCV của đoàn lên con số 18.

Tại Sân vận động Lam Sơn (phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh), bộ ba cung thủ Phạm Ngọc Tú, Đặng Công Đức và Lê Mạnh Cường đã thi đấu đầy bản lĩnh, vượt qua các đối thủ đến từ Vĩnh Long để giành HCV nội dung đồng đội nam cung 3 dây. Đây là HCV thứ 4 của Bắn cung Quảng Ninh và là HCV thứ 16 của đoàn tại Đại hội. Cũng trong buổi sáng, các cung thủ Quảng Ninh giành thêm 3 HCB ở các nội dung đồng đội nữ, cá nhân nam và cá nhân nữ.

VĐV Đinh Thế Đức đã thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ về cho Quảng Ninh. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TP Hồ Chí Minh), tay chèo Đinh Thế Đức đã thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ, mang về HCV thứ 7 cho Đua thuyền Quảng Ninh và HCV thứ 17 của đoàn. Hai tay chèo Cao Sỹ Bằng và Nguyễn Minh Đức cũng giành thêm HCB nội dung thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nặng.

Võ sĩ Bùi Đình Quyết (bục số 1) xuất sắc chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 70kg nam, mang về HCV thứ 18 cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh.(Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Khép lại các cuộc tranh tài ở hai phân môn Canoeing và Rowing, Đua thuyền Quảng Ninh đã giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 7 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Từ ngày 1 đến 4/12, các tay chèo Đất mỏ sẽ tiếp tục tranh tài ở phân môn Đua thuyền truyền thống.

Tiếp nối những thành công trên, võ sĩ Bùi Đình Quyết đã thi đấu xuất sắc, đánh bại đối thủ Nguyễn Trung Phương Nam (Phú Thọ) trong trận chung kết hạng cân 70kg nam, mang về HCV thứ 18 cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh. Với kết quả này, Pencak Silat Quảng Ninh đã giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ tại Đại hội.

Các cung thủ Quảng Ninh xuất sắc giành HCV nội dung đồng đội nam cung 3 dây, nhận khen thưởng, động viên từ lãnh đạo Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Đáng chú ý, ba bộ môn Bắn cung, Đua thuyền và Pencak Silat đã đóng góp 13 trong tổng số 18 HCV của Đoàn Thể thao Quảng Ninh, tiếp tục khẳng định vai trò của những bộ môn thể thao mũi nhọn.

Tính đến chiều 29/11, Đoàn Thể thao Quảng Ninh đã giành tổng cộng 59 huy chương, gồm 18 HCV, 14 HCB và 27 HCĐ, tiếp tục bám sát nhóm 10 đoàn dẫn đầu Đại hội.

Với thành tích giành được sáng 29/11, sau khi cập nhật tổng số huy chương của đoàn Quảng Ninh là: 18 HCV, 14 HCB và 27 HCĐ, tiếp tục bám sát top 10.

Ngày 30/11, đoàn dự kiến tiếp tục tranh tài ở các môn lặn, bắn súng, đấu kiếm, wushu và boxing.