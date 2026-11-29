HLV Mourinho chỉ trích trọng tài sau thất bại của Real Madrid

HLV José Mourinho không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài César Soto Grado sau thất bại của Real Madrid trước Alaves, cho rằng trọng tài đã quá dễ dãi với những tình huống làm gián đoạn trận đấu và không xử lý nghiêm một số lỗi phạm lỗi.

HLV Mourinho chỉ trích trọng tài César Soto Grado sau trận Real Madrid thua Alaves 1-2, nhưng khẳng định đội bóng thất bại do chính mình và ông phải chịu trách nhiệm. Ảnh: AP

Ông Mourinho đặc biệt chỉ trích việc có hai quả bóng được ném vào sân từ khu vực băng ghế dự bị của Alaves nhằm làm gián đoạn trận đấu. Ông nói: “Trọng tài đã quá dễ dãi với thời gian, với những lần trận đấu bị gián đoạn. Tôi không muốn nói quá xa, nhưng có một quy định rất rõ trong bóng đá hiện nay: nếu khu vực kỹ thuật ném bóng vào sân, HLV sẽ lập tức bị truất quyền vì không xác định được ai là người ném”.

HLV Real Madrid cho biết tình huống này xảy ra hai lần và ông không hài lòng khi trọng tài không xử lý nghiêm. Mourinho cũng cho rằng đối thủ đã tận dụng những lần gián đoạn để làm chậm nhịp độ trận đấu, giảm thời gian bóng lăn thực tế.

Ông tiếp tục chỉ trích trọng tài Soto Grado, nhắc đến những lần các cầu thủ Real Madrid bị truất quyền thi đấu trong các mùa giải trước. “Trọng tài này… hãy xem mùa giải tới ông ấy sẽ truất quyền thi đấu của ai. Hai mùa trước là Mbappe, mùa trước tôi nghĩ là Vinicius, mùa này là Bellingham. Hãy xem mùa tới có đến lượt Courtois hay không. Tôi nghĩ trọng tài này thích thể hiện quyền lực, thích chứng minh mình là một trọng tài xuất sắc”, ông Mourinho nói.

Mourinho cũng phàn nàn về việc Kylian Mbappe bị đối phương kéo áo trong một tình huống phản công nhưng không có thẻ vàng. “Có những điều được quy định rất rõ. Trong tình huống phản công rõ ràng với Mbappe, cầu thủ đối phương kéo cậu ấy như trong môn bóng bầu dục mà không có thẻ vàng. Rõ ràng tôi rất tức giận, tôi không hài lòng chút nào với màn điều hành của trọng tài”, HLV người Bồ Đào Nha nói.

Dù chỉ trích trọng tài, Mourinho khẳng định ông không muốn đổ lỗi cho người điều hành trận đấu về thất bại của Real Madrid. Ông nhận trách nhiệm về kết quả và cho rằng đội bóng đã không chơi tốt. “Chúng tôi thua vì chính mình, và trong trường hợp này là vì tôi, bởi tôi là người chịu trách nhiệm”, Mourinho nói.