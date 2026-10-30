AC Milan và Inter Milan công bố kế hoạch xây sân vận động Generali

Hai CLB AC Milan và Inter Milan hôm 29/10 công bố thiết kế sân vận động mới mang tên Generali Stadium, mở đường cho việc phá dỡ phần lớn sân San Siro, công trình mang tính biểu tượng của thành phố Milan sau hơn một thế kỷ tồn tại.

Khu vực phía bên ngoài sân vận động San Siro trong buổi tổng duyệt lễ khai mạc

﻿Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina 2026 tại Milan, ngày 24/1/2026. Ảnh: AP

Sân vận động mới do hai công ty kiến trúc Foster + Partners và Manica thiết kế, có sức chứa 71.500 chỗ ngồi. Công trình nổi bật với kết cấu hình bầu dục, 80 khối hình thoi lớn và mái che cong. Các khán đài được thiết kế dốc đứng, đưa khán giả đến gần mặt sân hơn nhằm tăng cường bầu không khí cuồng nhiệt.

Dự án dự kiến khởi công năm 2028, hướng tới tổ chức trận đấu đầu tiên trong mùa giải 2031-2032, trước khi Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đồng đăng cai EURO 2032. Trong thời gian xây dựng, hai CLB vẫn thi đấu tại San Siro.

Thỏa thuận mua lại khu đất San Siro được định giá 197 triệu euro. Chủ tịch AC Milan Paolo Scaroni cho biết hai CLB sẽ đầu tư hơn 1 tỷ euro xây sân mới. Công trình được kỳ vọng giúp mỗi CLB tăng doanh thu lên tới 180 triệu euro mỗi năm nhờ các hoạt động du lịch, hòa nhạc, sự kiện và quyền đặt tên sân.

Đây không phải lần đầu hai đội bóng thành Milan lên kế hoạch xây sân mới. Phương án từng được công bố năm 2019, nhưng tranh luận trong công chúng và những chậm trễ hành chính khiến dự án không thể triển khai theo kế hoạch ban đầu. Sau nhiều lần điều chỉnh, hai CLB quay lại mô hình sử dụng chung sân vận động trên khu đất San Siro.