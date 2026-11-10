Đàm phán ba bên Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã khai mạc ngày 10/11 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong nỗ lực mới nhất của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua tại Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) phát biểu tại cuộc họp điều phối trước thềm đàm phán ba bên giữa Nga và Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ, ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngày 10/11/2026. Ảnh: AP.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày đàm phán đầu tiên kết thúc sau gần 4 giờ thảo luận. Văn phòng báo chí Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho biết các bên dự kiến nối lại đàm phán ngày 11/11. Đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2. Theo Nhà Trắng, trọng tâm thảo luận là xây dựng các bảo đảm an ninh trong tương lai cho hai bên.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 162 thiết bị bay không người lái (UAV) và một tên lửa đạn đạo vào nước này trong đêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 155 UAV của Ukraine tại 8 khu vực của Nga và bán đảo Crimea.

Phát biểu tại cuộc đàm phán, ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết đã xuất hiện một số ý tưởng có thể giúp thu hẹp bất đồng giữa hai bên. Ông nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng khuôn khổ mới dựa trên kinh nghiệm trước đây, tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài. Trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov cảm ơn Mỹ về nỗ lực trung gian và bày tỏ hy vọng đạt được một nền hòa bình bền vững. Trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky cũng kỳ vọng cuộc gặp giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, triển vọng đạt đột phá vẫn chưa rõ ràng do hai bên còn bất đồng sâu sắc về các điều kiện chấm dứt chiến tranh. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập từ tháng 9/2022, từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chấp nhận các giới hạn quân sự. Nga cũng không chấp nhận ngừng bắn tạm thời, với lập luận rằng điều này sẽ tạo điều kiện để Ukraine củng cố lực lượng và bổ sung vũ khí. Trong khi đó, Ukraine bác bỏ yêu cầu nhượng lãnh thổ, và hạn chế năng lực quân sự. Kiev cho rằng ngừng bắn ngay lập tức là điều kiện cần thiết để tiến tới đàm phán một thỏa thuận toàn diện. Hai bên cũng có những yêu cầu khác nhau về bảo đảm an ninh. Ukraine muốn có những cam kết đủ mạnh từ phương Tây để ngăn nguy cơ xung đột tái diễn, trong khi Nga yêu cầu một thỏa thuận phải tính đến lợi ích an ninh của nước này, bao gồm những quan ngại liên quan đến NATO.

Trước đó, ba vòng đàm phán trong năm nay chưa đạt được đột phá đáng kể.