Đàm phán hòa bình Nga – Ukraine do Mỹ dẫn dắt tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh

Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương Arab Thống nhất (UAE) trong 2 ngày 10 và 11/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua tại Ukraine. Bảo đảm an ninh cho các bên được xác định là nội dung trọng tâm, trong bối cảnh Matcova và Kiev vẫn còn nhiều bất đồng về các điều kiện hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (giữa) cùng hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (phải) và Steve Witkoff tại cuộc gặp ngày 6/9/2026. Ảnh tư liệu: AP.

Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2, sau những cuộc tiếp xúc chưa đạt được tiến triển đáng kể. Phái đoàn Nga dự kiến do Trợ lý Tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, trong khi phía Mỹ có sự tham gia của các đặc phái viên Steve Wikoff và Jared Kushner.

Trước thềm cuộc gặp, Điện Kremlin xác nhận công tác chuẩn bị đã được tiến hành. Tuy nhiên, lập trường của Nga và Ukraine về các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn còn khoảng cách lớn. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập từ tháng 9/2022, từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chấp nhận các giới hạn quân sự. Nga cũng không chấp nhận ngừng bắn tạm thời, với lập luận rằng điều này sẽ tạo điều kiện để Ukraine củng cố lực lượng và bổ sung vũ khí. Trong khi đó, Ukraine bác bỏ yêu cầu nhượng lãnh thổ, và hạn chế năng lực quân sự. Kiev cho rằng ngừng bắn ngay lập tức là điều kiện cần thiết để tiến tới đàm phán một thỏa thuận toàn diện.

Hai bên cũng có những yêu cầu khác nhau về bảo đảm an ninh. Ukraine muốn có những cam kết đủ mạnh từ phương Tây để ngăn nguy cơ xung đột tái diễn, trong khi Nga yêu cầu một thỏa thuận phải tính đến lợi ích an ninh của nước này, bao gồm những quan ngại liên quan đến NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Nga và Ukraine đang tiến gần tới một thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc trao đổi đang hướng tới một khuôn khổ an ninh rộng hơn, có thể bao gồm cả châu Âu. Trong khi đó, Ukraine muốn các nước châu Âu tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán, còn Nga cho rằng điều này chưa cần thiết ở giai đoạn hiện nay.

Những bất đồng về vấn đề lãnh thổ, quy mô quân đội, vai trò của NATO và cơ chế bảo đảm an ninh tiếp tục là những vấn đề then chốt cần được giải quyết trong tiến trình đàm phán.