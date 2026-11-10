Ngành Than khắc ghi lời Bác dạy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Vùng mỏ Quảng Ninh và ngành Than. Trong 9 lần về thăm Vùng mỏ, Người luôn dành tình cảm sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, công nhân ngành Than. Khắc ghi lời Bác căn dặn: "Sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc", các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than đã không ngừng nỗ lực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập nên nhiều kỳ tích, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.