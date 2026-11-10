Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Truyền hình
Chương trình thời sự truyền hình Dự báo thời tiết Giới Thiệu Phim - Chương trình mới Tinh hoa đất mỏ Khám phá Ca nhạc Giao lưu toạ đàm Phóng sự

Ngành Than khắc ghi lời Bác dạy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Vùng mỏ Quảng Ninh và ngành Than. Trong 9 lần về thăm Vùng mỏ, Người luôn dành tình cảm sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, công nhân ngành Than. Khắc ghi lời Bác căn dặn: "Sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc", các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than đã không ngừng nỗ lực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập nên nhiều kỳ tích, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026)

từ khóa:

#ngành Than

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play